Deși este în politică de mulți ani, despre familia lui Ludovic Orban se știu puține lucruri. Singura persoană care apare în public, asta pentru că și el la rândul său este implicat în politică, este fratele premierului, Leonard Orban, care a fost ministru și comisar european, iar acum este consilier prezidențial.

Despre soția lui Ludovic Orban, Mihaela Orban se știu puține, cele mai multe informații despre aceasta fiind date de premier prin intermediul declarației sale de avere. Astfel, conform declarațiilor de avere mai vechi ale actualului premier, Mihaela Orban este psiholog, psihoterapeut şi a fost directoarea unei grădiniţe private din Capitală și consilier pentru o fundaţie care educă adolescenţii şi copiii din România. Însă, în cea mai recentă declarație, de la finalul anului trecut, în dreptul numelui soției sale, Ludovic Orban nu a trecut nici un venit.

Mai mult, nici pe paginile sale de socializare, Ludovic Orban nu a pus prea multe poze cu familia sa, singurul care apare în imaginile casnice ale premierului este câinele familiei.

Cu Mihaela Orban a apărut însă prima poză din acest an. Este o fotografie în care soția premierului apare singură, sprijinită de un pian, îmbrăcată elegant, cu o rochie neagră prinsă în jurul bustului și a taliei cu un model cu negru și roșu aprins. Fotografia, postată pe pagina sa de socializare a strâns numeroase aprecieri.

Premierul Ludovic Orban locuiește cu soția într-o casă lângă București

Ludovic Orban are în proprietate o casă lângă București. Casa a fost achiziționată de soții Ludovic și Mihaela Orban în 2014. Din informațiile furnizate de Orban chiar în declarația de avere, casa are 200 mp, iar la doar un an de la cumpărarea acesteia, familia a vândut cu 70.000 de euro apartamentul pe care îl avea în București.

Casa din Dobroești a lui Ludovic Orban are o frumoasă grădină cu flori, îngrijite cu atenție de soția acestuia, care postează mereu imagini cu florile sale, dar și cu patrupedul familiei.