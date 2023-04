Prima reacție a Deei Maxer, după ce Dinu Maxer a făcut anunțul despre noua relație! Nimeni nu se aștepta să spună asta

In articol:

Dinu Maxer a anunțat în urmă cu scurt timp că este într-o nouă relație, deși a trecut doar o lună de când el și fosta lui soție au semnat actele de divorț. De precizat este că, artistul nu a dat prea multe detalii despre actuala sa parteneră, mai ales că relație este la început, și nici nu a dezvăluit identitatea femeii în brațele căreia și-a găsit fericirea, precizând că va face totul public, după ce își va da seama că totul se

îndreaptă către o direcție serioasă.

Totuși, la scurt timp după ce Dinu Maxer a făcut totul public, anunțând că este într-o nouă relație, chiar și Deea Maxer a venit cu o primă reacție, explicând însă că nu dorește să discute pe baza acestui subiect.

”Nu comentez absolut nimic. Nu am nimic de declarat”, a spus Deea Maxer, pentru Spynews.ro.

Ce a declarat Dinu Maxer despre noua relație

Dinu Maxer a făcut recent anunțul despre noua relație. Cu toate acestea, însă, artistul nu a dorit să ofere prea multe detalii despre noua sa parteneră de viață, ținând să precizeze doar vârsta acesteia, respectiv 36 de ani, asta pentru că s-a tot vehiculat că iubita lui ar fi cu

mult mai tânără.

„Ce înseamnă prea devreme? Ultima dată când am îmbrățișat-o pe Deea a fost în martie. Devreme nu este chiar consider că am ținut coada suferinței mele. (...) Relația este la început și este normal să vă spun lucrurile normale și firești. Într-adevăr s-a scris că este mult prea tânără. O să o să vă spun că nu este mult prea tânără și are 36 de ani. Și lucrurile astea ne poziționează într-o zonă de cuplu matur. Nu se joacă cu cuvintele.”, a declarat Dinu Maxer, pentru un post TV.

Dinu Maxer [Sursa foto: Captură YouTube]