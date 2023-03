Prima reacție a Gabrielei Cristea, după vestea divorțului dintre Deea și Dinu Maxer! Prezentatoarea TV a făcut totul public, fără ocolișuri: „Poate că e mai bine așa”

In articol:

Vestea că Deea și Dinu Maxer divorțează după 18 ani de relație a luat prin surprindere o țară întreagă. Cei doi formau unul dintre cele mai îndrăgite și apreciate cupluri din showbiz-ul românesc, mai ales că împreună au reușit să construiască o familie frumoasă și unită, având chiar și doi copii împreună, un băiat și o fată.

Recent, însă, cei doi au anunțat că drumurile lor se separă, publicând un mesaj prin care îi rugau pe admiratori să le ofere liniște, dorindu-și discreție privind această situație sensibilă. La scurt timp după anunț, Gabriela Cristea, o prietenă apropiată a celor doi, a venit cu o serie de declarații despre acest subiect, spunând că la rândul său a fost surprinsă când a aflat.

”Recunosc că am fost extrem de surprinsă în momentul în care am văzut că Deea și Dinu Maxer au hotărât ca drumurile lor să meargă pe cărări separare. M-am întâlnit deseori cu ei, au venit și la noi acasă, au doi copii absolut superbi, dar în viață se mai întâmplă și așa. Am văzut că au postat un mesaj comun, ceea ce înseamnă că au găsit suficient de multă înțelepciune și respect ca după 18 ani de relație să meargă mai departe într-un mod civilizat și să facă și din despărțirea asta o situație cât se poate de civilizată, mai ales că copiii sunt cei care suferă și ei probabil că încearcă să le ușureze cât mai mult sarcina celor mici”

Gabriela Cristea, despre divorțul celor doi: „Le doresc baftă multă”

, a spus Gabriela Cristea, pentru Spynews.ro

În încheiere, Gabriela Cristea a mai precizat că, cel mai probabil, acest pas va fi de bun augur pentru ambii parteneri, mai ales că, cu siguranță, amândoi au luptat pentru a salva relația de 18 ani pe care o aveau, până când au simțit că nu se mai poate face nimic.

„Îmi pare rău că e așa, dar din păcate când simți că lucrurile nu mai merg poate că e mai bine așa după ce ai încercat toate căile și sunt convinsă că după 18 ani de relație nu au hotărât să se rupă în două fără să-și mai dea o șansă, încă o șansă și încă o șansă. Le doresc baftă multă amândura și înțelepciune și să-și găsească drumul pentru care au pornit în viața asta. Baftă multă”, a mai spus Gabriela Cristea.

