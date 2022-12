Prima reacție a lui Costel Biju, după ce s-a fotografiat cu perfuzia în mână: ”Am programare la CT” Ce i s-a întâmplat manelistului

In articol:

În urmă cu o zi, chiar de Crăciun, Costel Biju, unul dintre cei mai în vogă maneliști de la noi, și-a îngrijorat fanii, după ce a publicat o imagine cu el, deloc plăcută.

Manelistul și-a petrecut anul acesta ziua de Crăciun la pat, cu perfuzia în mână, lucru pe care l-a împărtășit cu admiratorii săi din mediul online, deloc puțini la număr, fără, însă, a menționa ce probleme are.

Costel Biju se simte rău din cauza răcelii

Acum, însă, în cadrul unei emisiuni TV, cântărețul a vorbit despre problemele sale de sănătate, care i-au dat peste cap sărbătorile de iarnă.

Costel Biju spune că oboseala, drumurile lungi, aerul condiționat, evenimentele și îndârjirea pe care o are la cântări și care-l face să transpire l-au costat acum scump.

Și asta pentru că, după susținerea unui eveniment, deși spune că merge mereu cu haine de schimb la el, când iese din localuri, automat dă de frigul de afară, fapt ce a făcut ca acum răceala să îl răpună.

Atât de rău s-a simțit încât a apelat la un tratament intravenos și continuă seria investigaților, mai ales că nici în urmă cu două luni nu i-a fost prea bine.

Și atunci l-au ajutat tot perfuziile, căci a rămas fără voce, deci nu a mai putut să-și facă meseria.

„ A trebuit să fac un tratament intravenos pentru că am răcit într-un mod nu foarte plăcut. Munca, oboseala, efortul și transpirația din urmă prestațiilor mele, toate acestea mi-au dăunat și în zilele din urmă am ajuns la pat. Muncind și punând suflet, cum bine știe toată lumea, transpir foarte tare. În restaurante sunt fel de fel de temperaturi scăzute din cauza aerelor condiționate, plus că la terminarea prestațiilor mele, mai ies puțin ud, oricât m-aș schimba de tricou.", a declarat Cost Biju, la un post de televiziune.

Astfel că, de teamă ca nu cumva să fie vorba de ceva mult mai serios decât o răceală ori să îi fie afectați plămânii, încât să nu mai poată cânta, Costel Biju s-a lăsat pe mâna specialiștilor și a recurs și la un control CT.

" Astăzi am programare la CT să vedem exact dacă răceală mi-a afectat și plămânii.", a mai precizat manelistul.