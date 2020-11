Prima reacție a lui Dan Alexa, după ce a aflat că Anamaria Prodan Reghecamp a fost diagnosticată pozitiv cu COVID-19

Anamaria Prodan Reghecampf [Sursa foto: Instagram]

La finalul partidei dintre Astra şi Botoşani, Dan Alexa și Anamaria Prodan Reghecampf au avut un episod controversat. Dan Alexa a fost lovit cu pumnul de impresara de fotbal. Tot incidentul a fost surprins de camere, iar la vremea respectivă, imaginile au ajuns virale în mediul online. Ba mai mult decât atât, subiectul a fost controversat în showbiz-ul românesc.

In articol:

Recent, Dan Alexa a avut prima reacție cu privire la starea de sănătate a impresarei de fotbal, după ce a aflat că a fost diagnosticată pozitiv cu coronavirus. Dan Alexa a susținut că nu este la curent cu ultimele vești, dar își dorește ca Anamaria Prodan Reghecampf să treacă cu bine și să aibă multă sănătate.

Citeste si: Laurențiu Reghecampf a rupt tăcerea! Există o relație amoroasă între Anamaria Prodan și Dan Alexa? „Nu poți controla asta”

„Covid-ul îl ia foarte multă lume, e o nenorocire ce se întâmplă în lumea asta. Nu am știut, îi doresc multă sănătate. Le doresc la toți să treacă peste pentru că este un virus nenorocit care poate să facă victime”, a spus Dan Alexa.

Citeste si: Cel mai negru coșmar pentru România. Gest sinucigaș al românilor.Telefoanele sună continuu - evz.ro

Citeste si: Cine este amantul Ralucăi Pastramă. Cei doi ar fi petrecut de curând o vacanță la munte - bzi.ro

Citeste si: Reacția patronului Ioan Niculae, după ce Dan Alexa a fost bătut de Prodanca: „S-ar putea să suporte consecințele”

În plus, după ce a fost surprinsă de camere în timp ce i-a dat un pumnul în faţă antrenorului, Laurenţiu Reghecampf a povestit că nu a fost corect ce a făcut Anamaria Prodan la vremea respectivă.

Laurențiu Reghecampf nu a fost de acord cu gestul pe care l-a făcut Anamaria Prodan

"Mie nu mi-a plăcut gestul pe care l-a făcut. Nu am avut niciun fel de discuţie, ştiam ce probleme erau la Astra în perioada respectivă. M-a sunat ea. I-am zis că nu e ok să facă aşa ceva, indiferent de ce se întâmplă, nu are cum să reacţioneze în genul asta", a declarat Laurenţiu Reghecampf cu privire la episodul dintre Dan Alexa și Anamaria Prodan Reghecampf.

Anamaria Prodan Reghecampf și Laurențiu Reghecampf[Sursa foto: Instagram]

Sursa: as.ro