Prima reacție a lui Florin Ristei, după ce s-a zvonit că el și logodnica lui, Naomi Hedman, s-au despărțit. Adevărul despre mesajul postat în urmă cu câteva zile

In articol:

Florin Ristei și Naomi Hedman formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul autohton românesc. Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare ale emisiunii la care Florin era jurat.

Prima reacție a artistului, după ce a apărut în presă că el și logodnica lui s-au despărțit

După ce emisiunea a luat sfârșit, cei doi au început o frumoasă poveste de dragoste. În urmă cu ceva timp, vedetele au făcut un pas foarte important în relația lor și s-au logodit în secret.

Acum câteva zile, Florin Ristei a pus pe toată lumea pe gânduri în urma unui mesaj postat de acesta pe rețelele de socializare. Vedeta a scris că timpul va vindeca tot, iar oamenii s-au gândit imediat că acest mesaj vine în urma unei eventuale despărțiri de logodnica sa, Naomi Hedman. Artistul a mărturisit că ceea ce a scris în mediul online este numele noului său single din anul acesta, dar nu a menționat nimic despre partenera sa.

Citeste si: Cristina Șișcanu, clipe cumplite în vacanță! Ce a pățit vedeta- kfetele.ro

Citeste si: Cât are salariu un poștaș în România, în 2023. Primește bonuri de masă de 600 de lei pe lună!- bzi.ro

„Timpul vindecă totul este titlul următorului meu single 2023. A fost cântat prima dată live cu orchestra, pe 30 decembrie, la Sala Palatului, la concertul aniversar Orchestra Simfonică București. Înainte de lansarea propriu-zisă a piesei va apărea o versiune live, cu orchestra, ca preview. Chiar acum lucrăm la asta”, a precizat vedeta, conform Unica.

Ce spune Florin Ristei despre un eventual copil

Acum că s-au logodit, toată lumea așteaptă de la Florin și Naomi vestea cea mare, cum că vor deveni părinți. Artistul și-a exprimat opinia în ceea ce privește venirea pe lume a unui copil în momentul acesta. Acesta a susținut că au foarte multe lucruri de făcut și nu sunt pregătiți să devină părinți. În anul 2023 vedeta vrea să se concentreze mult mai mult pe muzică.

„Noo (n.r. nu sunt pregătiți să devină părinți), avem multe alte lucruri de făcut! După afaceri, după muzică, poate mai încolo! Anul ăsta nu prea am mai făcut muzică pentru că am lucrat mult, mi-am schimbat și un pic componența trupei, și la anul, în 2023, o să scot un nou album cu muzică de care îmi place mie și cu ce îmi place mie să cânt. 2023 trebuie să vină cu muzică, că am cam stat degeaba și nu e bine! Adică nu am stat degeaba, dar nu am mai ieșit cu muzică”, a mărturisit solistul, potrivit Click.