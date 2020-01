Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu sunt în plin divorț, după ce frumoasa cântăreață a anunțat că nu-și mai dorește să formeze un cuplu cu tatăl copiilor ei. Artista a spus că ar fost umilită și trădată de soțul ei și că el a dat-o afară din casă împreună cu cei doi băieți, după un scandal.

Gabi Bădălău ar forma momentan un cuplu cu fosta soție a lui Gabi Enache. Cei doi îndrăgostiți ar fi fost în două vacanțe romantice, la Paris și la Istanbul, relatează Spynews.

Soțul Claudiei Pătrășcanu a negat, însă, zvonurile legate de o nouă iubită, în cadrul unei emisiuni de televiziune. „Nu mă interesează. Nu am ce să spun, nu-mi arde de nicio relaţie, nu-mi arde de nimic. Singura mea iubire sunt copiii mei. Normal că sunt singur şi o să mai fiu singur mult timp, pentru că nu-mi arde de altceva, mă concentrez pe creşterea copiilor”, a spus Gabi Bădălău.

Claudia Pătrășcanu, acuzată că vrea să facă avere din pensia alimentară de la Gabi Bădălău

„S-a scris in presa ca astept avere si pensie alimentara ca sa-mi reconsolidez cariera... pai daca ar fi fost asa... asteptam nu?!

N-am ajuns nici macar la primul termen dat de catre instanta pentru divort.

Din fericire, nu am asteptari nici de la sotul meu, nici de la instanta! Ce asteptari as putea sa am dintr-un salariu minim pe economie al sotului meu???

Mi-am demarat singura proiectele pentru traiul si binele nostru. Imi iubesc copiii cel mai mult pe lumea asta si tot ce fac, voi face pentru ei si pentru confortul lor, sa le fie cel mai bine!!!!”, a scris Claudia Pătrășcanu, pe pagina ei de Facebook, după ce a citit speculațiile legate de divorțul de Gabi Bădălău.