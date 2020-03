Imaginile cu Nikolas Sax și Loredana Chivu sărutându-se tandru în avion au făcut înconjurul internetului. Presa a speculat că ar fi vorba despre o relație între cei doi protagoniști, însă ambii au negat acest lucru, declarând că între ei este doar o relație de prietenie. După ce Loredana Chivu a avut o primă reacție în urma imaginilor care au circulat pe internet, s-a hotărât și Nikolas Sax să ne ofere câteva explicații.

Citeste si: Prima reacție a Loredanei Chivu după ce tot internetul a luat foc că s-a sărutat în avion cu Nikolas Sax! ”A fost doar o chestie de moment” EXCLUSIV

Citeste si: Nikolas Sax, facut praf de Bogdan Mocanu intr-o parcare din mall: "M-am razbunat pe tradatori" VIDEO

Prima reacție a lui Nikolas Sax, după sărutul din avion cu Loredana Chivu: „Cred că au fost vreo 10 foste care au vărsat o lacrimă”

Nikolas Sax a vorbit despre sărutul dintre el și Loredana Chivu, după ce fosta lui iubită a spus public că este șocată de ce a văzut și că era de așteptat având în vedere că manelistul a mai calcat strâmb.

"Eu si Loredana Chivu suntem prieteni foarte buni si sper sa ramanem la fel si pe viitor. Ce s-a intamplat in avion? Cred ca pot spune ca ne-a luat putin valul. Nu pot spune ca este o relatie intre noi, nici macar una la inceput. Mocanu n-a zis nimic desi cred ca a vazut si el cu coada ochiului ceva... Despre fosta iubita... Probabil ca a vrut sa-si faca putina reclama. Eu, in prezent, nu am nici o relatie, asa ca nu a avut cine sa planga la aparitia imaginilor astea. De fapt, cred ca au fost vreo 10 foste iubite care au varsat o lacrima cand au vazut filmarea... Nu stiu cine ne-a filmat. Am o banuiala, era o fata bruneta care era "geana" pe noi in avion", a declarat Nikolas Sax în exclusivitate pentru Wowbiz.ro.

Prima reacție a Mălinei, iubita lui Nikolas Sax, după ce manelistul s-a sărutat cu Loredana Chivu: „Am avut un șoc!”

Iubita lui Nikolas Sax a avut un oarecare șoc după ce a văzut imaginile cu Nicholas Sax sărutându-se cu Loredana Chivu. Mălina, iubita lui Nikolas Sax, a avut o primă reacție pe contul ei de Instagram după ce pe internet a apărut o filmare cu Nikolas Sax și Loredana Chivu în timp ce se sărutau cu mare foc. Mălina a explicat că ea nu mai este într-o relație cu Nikolas, dar cu toate acestea imaginile apărute pe internet au afectat-o vizibil.

Citește continuarea aici.