Prima reacție a lui Toni Iuruc, după ce a aflat că Simona Halep ar putea fi suspendată pentru 2 ani! Fostul soț al tenismenei și-a spus părerea, fără rețineri: „Nu mi se pare normal”

O informație apărută recent în spațiul public potrivit căreia, Simona Halep ar putea fi suspendată din activitate 2 ani, după ce a fost depistată cu o substanță interzisă la US Open 2022, a luat prin surprindere pe toată lumea.

În continuare, tenismena vrea să-și facă dreptate și să demonstreze că, de fapt, acuzațiile ce i se aduc sunt false, iar dovezile împotriva sa nu sunt relevante.

În acest sens, chiar despre situația în care se află a vorbit și fostul ei soț, Toni Iuruc, care a mărturisit, în primă fază, că nu are niciun drept să-și dea cu părerea despre ceea ce se întâmplă cu tenismena.

Bărbatul a recunoscut că, deși s-a despărțit de sportivă, acesta îi urmărește în continuare parcursul în carieră, însă doar din postura de simplu iubitor de sport.

“ Nu știu nimic, nu comentez, nu am nicio competență. E meseria ei. Nu e corect să mă apuc eu să vorbesc. Nu mi se pare normal să vorbesc în locul ei. Absolut, ca orice om, ca orice iubitor de sport, dar nu pot eu să vorbesc, să comentez. Nu s-a dat niciun verdict. Marca, Gazzetta dello Sport, fiecare scrie ce vrea. Nu pot comenta ceva ce nu știu și nu mă pricep. Nu sunt doctor in doping, chimia nu e materia mea preferată”, a declarat Toni Iuruc, pentru Cancan.ro.

Ce spunea Toni Iuruc, în urmă cu aproape un an despre situația fostei sale soții

De asemenea, și în urmă cu aproape un an, la începutul scandalului de dopaj al Simonei Halep, Toni Iuruc a făcut o serie de declarații despre situația fostei sale soții, iar la momentul respectiv, omul de afaceri a sărit în apărarea sportivei.

“ Oamenii au o strategie de apărare de top, nu vreau să zic ceva care ar putea să înrăutățească situația… Un gând bun, normal, ca orice om, ca orice român, dar doar atât. Are o echipă de avocați. De la un anumit nivel încolo, ea este singura care poate să răspundă. Nu ne jucăm, sunt chestii serioase. Noi, ce-am avut de zis am zis. De la început am susținut-o cu toată dragostea, dar de acum încolo treaba e mult mai serioasă. Trebuie ca doar ea și cu echipa de avocați, conform strategiilor, să comunice. Restul, de pe lângă, ar trebui să-i lăsăm pe ei în pace, să-și facă treaba ”, a precizat, la momentul respectiv, Toni Iuruc.