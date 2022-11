Prima reacție a mamei lui Dodo, după ce Liviu Kevin a declarat că nu este lăsat să-și vadă fiul! Femeia a răbufnit: „Am zis să tac și...”

In articol:

Liviu Kevin și artista Dodo au trăit o frumoasă poveste de dragoste, însă care din nefericire s-a terminat cu mare scandal. Cei doi foști au luat-o pe drumuri separate, chiar în perioada când cântăreața era încă însărcinată.

Cu doar câteva zile în urmă, bărbatul a adus acuzații grave la adresa familiei fostei sale partenere de viață, spunând că nu este lăsat să-și vadă fiul, iar recent, mama lui Dodo

a spus lucrurilor pe nume, explicând exact cum este situația.

Liviu a declarat că, pe lângă faptul că nu poate să-și vadă copilul, acesta nu a putut participa nici măcar la botezul micuțului, iar cea care i-a interzis acest lucru ar fi fost chiar fosta soacră, mama lui Dodo. În acest sens, femeia a recunoscut acest lucru, însă spune că a avut un motiv întemeiat, căci până la fericitul eveniment bărbatul nu s-a interesat deloc de copilul lui.

”Este adevărat. În ziua botezului nu i-am permis să intre în curte pentru că nu a fost bine venit, pentru că vrea să fie numai în centrul atenției, până în momentul acela nu a venit să-l vadă, e total aiurea ce spune el și ce declară el acolo. Vă dați seama că dacă era un tată cu simț de răspundere îl căuta zilnic, venea zilnic, mă întreba ce are nevoie să-i cumpere și el ceva, să se implice în creșterea lui, ca un tată adevărat”

„Chiar dacă nu participă financiar, măcar să vină să-l vadă”

, a declarat mama lui Dodo, pentru Spynews.ro

De asemenea, femeia a mai explicat că nu s-ar fi opus ca Liviu să-și vadă fiul și să creeze o legătură cu micuțul pe viitor, însă bărbatul nici măcar nu are această intenție, conform spuselor mamei lui Dodo.

”Eu nu m-aș fi dat deoparte. Care bunică s-ar fi dat deoparte când vedea că tatăl copilului particip frecvent la cheltuielile copilului, chiar dacă nu participa financiar, măcar să vină să-l vadă, să-l alinte, să-l pupe”, a mai zis mama lui Dodo.

Cu toate acestea, pentru că și-a dorit ca lucrurile să fie în armonie și să fie liniște, mama lui Dodo l-a lăsat în cele din urmă pe Liviu Kevin să-l vadă pe fiul lui, după botez. Bărbatul a venit atunci și i-a dat micuțului 50 de euro, însă ar fi singura contribuție financiară a fostului ginere pentru băiatului lui.

”După botez, eu am visat că a venit la noi la poartă și a doua zi a venit la noi la noi la poartă. Mi-am călcat pe suflet și am zis hai să-l primesc că poate arde sufletul în aer să-l vadă. A venit, l-am primit în curte, a stat cam 30 de minute, dar mai mult pe telefon și singurii bănuți pe care i-a pus copilului au fost 50 de euro în ziua aceea. În 10 luni de zile au fost singuri bănuți, am zis să tac și să-l las în continuare să-l vadă.(...) Dar de atunci n-a mai venit deloc, n-a mai sunat, n-a mai dat niciun telefon de 2 luni să întrebe ce face bebe. E firesc să lăsam armele jos și să lăsăm cearta că nu e bună, vreau să fie pace, să fie armonie, el n-a mai sunat, nu știu de ce vine cu aceste declarații”, a încheiat mama lui Dodo.

Dodo și fiul său