Vedeta a aflat că fotografiile sale sunt folosite pentru a promova anumite servicii.

La postul de televiziune Antena Stars, Oana a explicat că va lua măsuri și va apela la instanță pentru a-și face dreptate.

„…Are trei poze cu mine la escorte de lux. O să vorbim cu un avocat să vedem ce se poate face, că na, îți dai seama, golănii din aceastea nu accept. (…) Trebuie puși cu botul pe labe că nu merg chestiile astea. Vreau să văd ce se poate face concret”, a declarat Oana Zăvoranu, citată de spynews.ro.

Oana Zăvoranu cere ajutorul fanilor

Oana a postat pe rețele de socializare un mesaj în care îi roagă pe urmăritorii săi să raporteze site-urile care folosesc fără permisiune imagini cu persoane publice.

„Vă rog pe toți cei care cunoașteți amănunte despre cum se fac fraudulos aceste anunțuri mizerabile și false de „dame de companie și consumație”, doar în scopul câștigurilor împuțite și a folosirii frauduloase, fără vreun drept sau acord, a imaginii unei vedete sau persoane publice în scopuri pecuniare, să îmi scrieți ce este de făcut și să raportați în masă acest site b…t și ordinar…

Am înțeles că este undeva prin Anglia ăsta care are mare tupeu… cu ocazia asta o să îmi plătească și niște daune intelectuale și morale, că dacă l-a mâncat în c.. ca pe maimuță… trebuie scărpinat prostul!郎郎郎

Cretinii dracu’… și mă mai mir de ce îmi sună telefoanele noaptea ca la gară Mulțumesc celor ce mă vor ajuta, ANTICIPAT”, a scris Oana Zăvoranu în mediul online.

Oana Zăvoranu are 47 de ani și este una dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz-ul românesc. Vedeta este căsătorită cu Alex Ashraf.