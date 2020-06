In articol:

Emil Gabor, tatăl surorilor Monica și Ramona Gabor, a murit în urmă cu două zile, iar vineri, 26 iunie, a fost înmormântat. Cu toate că Monica și Ramona nu au putut să fie prezente la eveniment, acestea au fost alături de tatăl lor prin intermediul unui apel video, potrivit spuselor celui mai bun prieten al lui Emil Gabor.

Prima reacție a Ramonei Gabor, după ce tatăl ei, Emil Gabor, a murit. Mesaj dureros pe rețelele de socializare. Ramona Gabor a avut și prima reacție pe rețelele de socializare, după moartea tatălui ei. Aceasta a scris un mesaj emoționant, prin care a ținut să le mulțumească tuturor pentru mesajele de susținere.

„Eu și surorile mele vrem sa mulțumim tuturor celor care ne-au transmis mesaje de susținere in acest moment greu prin care trecem. Trecerea iubitului nostru tata in neființa ne-a luat prin surprindere iar, faptul ca atât eu cât și Monica, nu am putut ajunge la înmormântare din cauza restricțiilor de călătorie datorata virusului Covid-19 , face aceste zile cu atât mai grele.

Ne bucurăm că sora noastră, Alina, dar și rudele și prietenii noștri de familie, au fost alături de el pana in ultimul moment. Ne rugam in fiecare zi atât pentru el, cât și pentru mama noastră și credem ca ei ne vor lumina calea de acolo de sus. Evident, moartea tatălui nostru ne afectează însă, ne dorim sa trecem prin aceasta tragedie în familie și alături de cei apropiați noua.

Va rugam și va mulțumim in avans pentru respectarea intimității .

Dumnezeu sa îl odihneasca in pace !”, a fost mesajul postat de sora Monicăi Gabor pe Facebook.

Cea mai mare dramă o reprezintă faptul că Emil Gabor nu a putut fi condus pe ultimul drum de fetele sale, Ramona și Monica Gabor. Unul dintre cei mai buni prieteni ai bărbatului a făcut declarații cutremurătoare despre ultimele clipe din viața bărbatului.

Acesta a explicat și de ce nu au putut să fie prezente Monica și Ramona la înmormântarea tatălui lor. Se pare că interdicțiile generate de pandemia de coronavirus le-a împiedicat pe cele două fete să fie alături de tatăl lor pe ultimul drum.

„El era cam slăbuţ, adică nu mai mânca şi l-au găsit la 2:30 dimineaţa decedat. Fetele n-au putut să vină, pentru că nu au voie din America să vină! Au filmat acolo cu telefonul, au fost în direct”, a spus cel mai bun prieten al lui Emil Gabor pentru Antena Stars.

Totodată, bărbatul a dezvăluit și care a fost cauza decesului și cum se simțea Emil Gabor în ultima perioada a vieții sale. Potrivit acestuia, tatăl surorilor Gabor avea probleme grave cu plămânii li nu mai putea să umble în ultimele zile.

„Avea probleme cu plămânii, era tensionat, nu mai putea să meargă în ultima perioadă. Era bolnav rău. Îmi spunea că îmi e rău, mă dor oasele”, a mai spus prietenul lui Emil Gabor.

Emil Gabor a murit de infarct

Se pare că Emil Gabor, tatăl surorilor Gabor, a murit în urma unui infarct. Acesta locuia cu cineva într-o locuință, iar decesul se pare că a avut loc în urmă cu două zile, iar azi a fost înmormântarea. De la înmormântare au lipsit Monica și Ramona. Singura care l-a condus pe ultimul drum pe Emil Gabor a fost singura fiica ramasa in Bacău, Alina Gabor, și sora lui.

Alina Gabor este cea mai mare dintre fetele sale și cea mai discretă prezență a familiei. În timp ce Monica și Ramona trăiesc în afara țării și se bucură de lux și călătorii, Alina a luat o decizie surprinzătoare: nu vrea să apară în public, nu vrea să apară pe rețelele sociale cu surorile ei și nu vrea să părăsească România, locuind în Bacău.

Emil Gabor a fost înmormântat la Bacău

Emil, tatăl surorilor Gabor, a fost înmormântat azi în cimitirul din Bacău, lângă fosta lui soție, a cărei dispariție a șocat opinia publică acum 7 ani.

Pe 22 august 2013, mama Monicai Gabor murea intr-un tragic accident petrecut in fata pesterii Polovragi, cand o bucata de stanca rostogolita de pe versant i-a cazut Veronicai Bulai direct in cap, omorand-o.

Distruse de pierderea suferita, Monica, Ramona si Alina, fetele Veronicai, au avut grija ca locul de veci al mamei lor sa fie unul deosebit, inmormantarea in sine fiind un adevarat eveniment in Bacau.