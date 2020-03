Daria Radionova, rusoaica despre care se spune că ar fi amanta lui Alex Bodi, a avut o reacție acidă pe internet după ce a aflat că Bianca Drăgușanu ar fi vorbit urât despre ea. Tânăra, cu care afaceristul din Mediaș s-a întâlnit la Londra înainte de divorțul de diva de la noi, a publicat pe pagina ei de Instagram un mesaj acid.

, este mesajul pe care Daria Radionova, presupusa iubită a lui Alex Bodi, l-a publicat pe pagina ei de Instagram.

După divorțul de Bianca Drăgușanu, Alex Bodi a apărut la televizor și a lansat acuzații surprinzătoare la adresa fostei lui soții. Afaceristul din Mediaș spune că, deși blondina vrea să pară o mamă perfectă, lucrurile stau cu totul diferit. El a dezvăluit că mama divei, doamna Madi, este cea care are grijă de Sofia și că vedeta doar se folosește de fetița pe care o are cu Victor Slav.

„Relația noastră de un an jumătate nu a fost numai cu circuri. Îmi pare rău că am ajuns la nivelul acesta. Nu vreau să-mi asum lucrurile pe care le spune ea despre mine. Nu trebuie să accept anumite acuzații care mă denigrează pe mine ca persoană. Mă deranjează că și-a folosit propriul copil. Am ținut la Sofia ca la fetițele mele. Ea ca să pozeze într-o mamă perfectă ar trebui să fie lângă fetița ei și să o crească. Nu știu cât a stat Sofia la București. Normal că spune că mama ei este îngerul ei păzitor, pentru că doar doamna Madi are grijă de fetiță. Ca să fii o mamă de bază trebuie să fii o mamă alături de fetița ta', a declarat Alex Bodi lîn cadrul unei emisiuni de televiziune.