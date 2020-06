Prima reacție a tinerei de 26 de ani prinsă drogată la volan

In articol:

Tânăra de 26 de ani a provocat accidentul, iar atunci când martorii și polițiștii i-au cerut expliacații, fata abia putea să vorbească. Unul dintre trecătorii care i-au cerut explicații a filmat-o în ipostaza deplorabilă în care era. Tânăra spunea că va pleca în maxim 3 minute, în caz contrar, omul ar trebui să cheme poliția.

Tânără: Vă rog, nu sunați nicăieri, că în trei minute am plecat.

Martor: În trei minute plecați? Dar ce-ai băgat? Injectabil? Ai băgat injectabil, nu?

Tânăra: Te rog… în trei minute am plecat.

Martor: În trei minute?

Tânăra: Trei minute. Din clipa asta dacă în trei minute nu plecăm, chemați…

Martor: Plecați cu mașina? Păi pornește-o, ia vezi!

Tânăra: Chemați la poliție în trei minute dacă nu plecăm!

Martor: Dar puteți să plecați cu mașina asta, nu e problemă.”, a fost discuția halucinantă dintre prietena soferiței care a provocat accidentul și un alt participant la trafic.

Oamenii legii ajunși la locul accidentului au testat-o pe tânără și au descoperit că avea substanțe psihoactive în sânge.

„A fost testată cu aparatul alocooltest, rezultatul fiind zero și cu aparatul DrugTest, care a indicat prezența în organism a substanțelor psihoactive. În cauza a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere sub influența substanțelor psihoactive și vătămare corporală din culpă”, se arată în comunicatul poliției.

Reacția halucinantă a tinerei de 26 de ani după ce mai mulți internauți au criticat-o

Filmarea în care tânăra poartă un dialog halucinant cu participantul la eveniment a devenit virală pe internet și a stârnit foarte multe comentarii negative. Astfel, fata a intervenit și i-a sugerat posesorului să șteargă clipul de pe internet pentru a nu suporta alte consecințe.

”Nu a fost nimeni accidentat, mulțumesc lui Dumnezeu. De când este, oare, distractiv să te joci cu vieți de om? Nu a fost niciun rănit. Frumos ar fi să dați acest video jos. Decât să ne vedem prin salade judecată.”, a spus tânăra pusă la zid pe rețelele de socializare

După ce oamenii au continuat să o blameze în comentarii pe Facebook, aceasta i-a avertizat din nou să își vadă de treaba lor.

”Terminați cu ”dacă” și cu ”parcă”. Nu a fost nimeni rănit. Ce repede vă aruncați să judecați.”, a scris tânăra care a fost filmată în timp ce se afla sub influența subtanțelor psihoactive în parcarea unui mall din Capitală.