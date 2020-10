Lidia Buble alaturi de Costin Gheorghe [Sursa foto: cancan.ro]

După ce au apărut în presă imagini cu Costin Gheorghe și Lidia Buble, stând îmbrățișați, în mașină, fostul fotbalist face primele declaraţii. Episodul sentimental dintre cei doi ar fi avut loc anul trecut, în perioada când solista era într-o relație cu Răzvan Simion.

Contactat de reporterii cancan.ro, Costin Gheorghe a declarat:

”Eu am niște principii de familie. Nu îmi plac genul acesta de știri și din acest motiv evit pe cât se poate viața mondenă. Eu nu vorbesc despre viața mea privată și nu vreau sa comentez acest subiect”, a declarat Costin Gheorghe pentru cancan.ro.

Costin Gheorghe a divorțat de fosta soție, Adriana, în urmă cu aproape doi ani. Cei doi au rămas în relații bune de dragul fetei lor, Ema. După despărțirea de fostul fotbalist, Adriana și-a găsit fericirea în brațele unui tânăr afacerist. Potrivit unor surse din anturajul vedetei, Costin a cunoscut-o pe fosta sa soție atunci când evolua pentru formația Gaz Metan. Din câte se pare, relația celor doi a început să scârțâie în mometul în care fratele Elenei Ghorghe s-a transferat la Clinceni, iar de aici și până la o despărțire definitivă nu a mai fost decât un pas.

Se conturează o nouă relație?

Răzvan Simion și Lidia Buble s-au despărțit la începutul acestui an, după aproape cinci ani de relație. Cel care a anunțat despărțirea a fost prezentatorul de la Antena 1, pe Instagram, cu un mesaj emoționant despre fosta parteneră, în care le-a mărturisit tuturor, pe scurt, că relația lor a ajuns la final.

” O nouă călătorie… Sunt diferit astăzi pentru că am învățat să nu îi mai judec pe ceilalți și nici pe mine. Am învățat să îi iert pe ceilalți, pentru că mi-au oferit prea mult ori prea puțin, dar mai ales să mă iert pe mine. Au fost ani în care m-am iubit prea puțin în timp ce primeam prea multă iubire cu care nu știam ce să fac. Au fost ani în care m-am ferit de iubire ca de cel mai mare dușman.

Au fost ani în care iubirea mi-a fost oxigen. Ce am învățat până acum despre iubire? Iubirea înseamnă dăruire, libertate emoțională, înseamnă a vrea din suflet să îl vezi pe celălalt fericit. Astăzi, Lidia nu mai este fericită lângă mine. Îi cer iertare pentru că, la un moment dat, am devenit insuficient. Și mă iert și pe mine pentru că nu am mai avut ce să ofer când, poate, ar mai fi fost multe de oferit. De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, așa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Mă iert pe mine pentru tot ce am fost și pentru tot ce n-am fost… Suntem în continuare o echipă și construim proiectul muzical și în rest doi foști iubiți, actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înțelept”, a scris, la momentul respectiv, Răzvan Simion despre despărțirea de Lidia Buble.

