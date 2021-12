Prima reacție în scandalul dintre Florin Salam și Ștefan Bănică Jr.! „După ce a făcut toată treaba asta publică, era clar!”. Jigniri la adresa manelistului 

In articol:

Denis Petcu, un cunoscut vlogger, și-a spus părerea în mediul online, după ce a auzit cuvintele dure spuse de Florin Salam la adresa lui Ștefan Bănică Jr. Reacția manelistului vine la câteva luni bune, după ce Ștefan Bănică Jr. și-a exprimat nemulțumirea la adresa manelistului, care nu a fost prezent în momentul de la o emisiune TV al nepotului său, Adrian.

Denis este de părere că Florin Salam a ieșit ”la interval” cam târziu, susținând că dacă avea ceva de spus, putea s-o facă de atunci.

„Eu consider că Florin Salam trebuia să își vadă de treaba lui și să nu răspundă, dacă nu a răspuns atunci. Ciorba reîncălzită nu mai are nicio treabă. Dacă nu ai răspuns atunci, când te-ai simțit jignit, neîndreptățit, nu mai avea rost să mai răspunzi după un an de zile și să dai curs unor discuții care sută la sută nu îți fac bine, pentru că Florin Salam are publicul lui, iar Ștefan Bănică Jr. are un altfel de public. Florin Salam a greșit că a dat curs la discuțiile astea.

Trebuia, dacă tot nu a vorbit un an de zile, să nu vorbească. Când ai ceva de spus unei persoane care ți-a făcut o nedreptate, nu se ia telefonul în mână, nu se face live. Pui mâna pe telefon, te filmezi și explici o situație. Trebuia să fie într-un mod civilizat spus. După ce a făcut toată treaba asta publică, era clar că vor fi oameni care îl vor jigni pe Florin Salam. Din partea lui Bănică nu am văzut un mesaj pe live-uri, doar la tv a spus”, a spus vloggerul.

Cuvinte dure la adresa lui Ștefan Bănică Jr.

Cântărețul de muzică de petrecere i-a transmis lui Ștefan Bănică Jr. că ar trebui să-i ceară scuzele numai pentru faptul că i-a pomenit numele.

” Poate o să auzi și tu asta într-o lună, un an sau cinci. Nu aveai voie să vorbești tu de mine… Tu cânți două pe an, de Crăciun și de Sfântul Ștefan, după aceea ești liber non-stop, faci plajă. Te respect și pentru asta. Ce e drept, ai jucat în Liceenii, mamă ce fel ai jucat acolo, rolul ală, m-ai mâncat, de la sol major. Îmi cer scuze de la Loredana. Nu avea voie ală să vorbească de mine… Îl respect așa, melodia aia cu chiuveta, m-a făcut să plâng. Dar să nu mai vorbească de mine! Nici eu nu vorbesc de nimeni, fiecare avem greșelile noastre, soarta noastră.

Nu te murdări tu, măi Ștefane, să vorbești tu de mine, că tu ești la un nivel șmecher, vezi-ți de treaba ta, frățiorul meu. Ar trebuie să îți ceri scuze dacă mă întrebi pe mine, doar că mi-ai pomenit numele. Eu nu îți pomeneam numele, dar mi-am adus aminte că trebuia să dau o replică. Ce crezi? Te și ridic prin vorba asta! Îți iei trei nunți de la critica asta! Mă scuzați dacă am exagerat vis a vis nu de ce vorbeam eu acum ci vis a vis de prietenii noștri, am trecut de la un subiect la altul”, a spus Florin Salam într-o video postat pe Tik Tok.

