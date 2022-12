Prima vacanță nu se uită niciodată. Ce au pățit Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru în prima lor excursie împreună

In articol:

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de puțin timp, însă au ajuns rapid unul dintre cele mai cunoscute și urmărite cupluri din showbizul românesc. Cei doi s-au cunoscut prima dată la mare, iar peste puțin timp destinul și-a spus cuvântul și s-au reîntâlnit la o petrecere organizată de o prietenă comună a

Cătălin Scărlătesci și Doina Teodoru, vacanță cu peripeții

Ca orice cuplu de îndrăgostiți, cuplul format din Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au decis să meargă în prima lor vacanță. Cei doi au în comun pasiunea pentru călătorii, dar, pentru început, vedetele nu s-au aventurat în afara țării și au ales să meargă în Deltă. Îndrăgitul chef bucătar deține în acea zonă o barcă, astfel că o plimbare cu barca a fost numai bună. Din păcate, mica călătorie a cuplului nu a mers exact așa cum și-au dorit și s-au trezit fără combustibil în mijlocul Deltei. Au fost nevoiți să aștepte foarte mult timp până să fie salvați, dar asta nu a făcut nimic altceva decât să le dea mai mult timp împreună.

Actrița Doina Teodoru a mărturisit că recent și-a descoperit o nouă pasiune, pescuitul.

„Într-adevăr, amândoi suntem pasionați de asta, cred că prima noastră călătorie împreună a fost în Deltă. El tocmai ce-și făcuse barca și era foarte entuziasmat de asta. Țin minte că ne-am plimbat în Deltă, la un moment dat am rămas fără combustibil și am plutit așa până a venit cineva să ne salveze. Ne place Delta amândurora. Iar eu de curând am devenit pasionată de pescuit și am început să-i pun stăpânire și pe barcă, și pe sculele de pescuit. Mi-am luat și eu permisul de barcă de curând”, a spus actrița, potrivit Viva.

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru nu cred în actele de căsătorie

Cele două vedete se iubesc foarte mult și nu ratează nicio ocazie în care pot să își arate acest lucru. Chiar dacă fanii acestora se așteaptă ca ei să facă următorul pas în relația lor, nu au de gând să se grăbească și lasă totul să vină de la sine. Recent, Cătălin Scărlătescu a mărturisit că încă nu a cerut-o de soție pe actriță și că nu crede într-un act de căsătorie:

„Până-n momentul de față, n-am cerut-o de nevastă, nu m-a cerut de soț și nu cred că un act, o hârtie semnată ar întări ceva ce e deja consolidat. Nu cred că Doina e genul care ar începe să bată din picior că vrea să se mărite”, a declarat bucătarul, conform Viva.