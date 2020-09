Traian Ogagau spune ca a castigat alegerile si e din nou primar [Sursa foto: Facebook]

In articol:

Traian Ogâgău a petrecut azi-noapte după ănchiderea urnelor, el susținând că a câștigat alegerile și e din nou primar în Sângeorz Băi. ”Am învins, dragii mei sângeorzeni.Dumnezeu lucrează prin oameni într-adevăr!!! Vă mulțumesc pentru implicare și susținere tuturor. Continuăm împreună munca pentru ca orașul nostru să prospere așa cum visăm noi sângeorzenii”, este mesajul transmis pe Facebook de Traian Ogâgău. Alături de mesaj este și un clip în care apare cum sărbătorește alături de susținătorii săi.

Traian Ogâgău a devenit cunoscut în spațiul public chiar în timpul campaniei electorale, când pe rețelele sociale au fost distribuie imagini ce el în timp ce-și umilea fiica. Aceasta era dezbrăcată, în genunchi și își ținea mîinile deasupra capului, iar tată ei îi spunea să repete că nu mai este obraznică. Fetița se aude printre suspine cum își ascultă tatăl.

Traian Ogagau, alaturi de fetita sa [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Adelina Pestrițu s-a mutat în casă nouă! Primele imagini din superba locuință - evz.ro

Primarul care și-a filmat fiica pe care o umilea le-a transmis contracandidaților săi un mesaj după ce a câștigat alegerile

Fimarea care a apărut în presa din Bistrița ar fi fost dată de contracandidații lui Traian Ogâgău, cel puțin așa a susținut acesta. Chiar duminică noapte, după ce a aflat că a câștigat alegerile, Traian Ogâgău le-a transmis un mesaj și acestora.

”Felicitări tuturor competitorilor, însă nu pot să apreciez modul cum a decurs această campanie și condamn astfel de practici în viitor. Domnului Suciu, personal, vreau să-i transmit un singur lucru, să-i fie rușine pentru tot și toate, cu sângeorzenii ți-ai încheiat socotelile astăzi, 27 septembrie 2020, la fel și Radu Moldovan”, este mesajul de pe Facebook al celui care susține că este din nou primar.

Cât despre filmarea în care apare umilindu-și fetița, bărbatul a spus imediat după difuzarea acesteia că nu se consideră vinovat și că nimeni nu are dreptul să-i spună cum să-și educe copiii.

”Am fost astă iarnă la schi cu copiii în Austria, iar Traiana a devenit obraznică pe acolo. A fost ieșită din duș, dezbrăcată și cu părul ud, și am pus-o la colț, la perete, și am pus-o să repete. I-am trimis înregistrarea mamei sale. Fiecare își apostrofează copilul sau îi aplică pedepse cum consideră el. Eu nu consider că am umilit-o. Decât să ajungă pe la vreo 18 ani o drogată, cum sunt unii copii de demnitari și de șmecheri, mai bine câte-o lecție”, a explicat imaginile atunci Traian Ogâgău.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud a anunţat pe 18 septembrie, printr-un comunicat de presă că a început o anchetă în cazul primarului care s-a filmat în timp ce-și umilea fiica.