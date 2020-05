”Cu toată tăria și cu toată responsabilitatea susțin că Marcel Vela este manipulatorul de serviciu, pentru că Nelu Tătaru, ministrul Sănătății și oricine altcineva din Guvern nu au idee ce s-a realizat la Caransebeș în aceste puține luni.

Singurul responsabil pentru această mascaradă este Marcel Vela, să o pui pe Maria Mălăescu director economic… Sunt oamenii lui Marcel Vela, sunt creația lui Marcel Vela, sunt aghiotanții lui Marcel Vela… Rușine, Marcel Vela! Este incalificabil gestul pe care l-a făcut astăzi, o spun cu toată responsabilitatea, nici nu mai vreau să-l văd pe acest om, e un…!

Nu e nicio execuție politică, e o mascaradă, o prostie, o gogomănie în stilul lui Marcel Vela!”, a spus primarul Felix Borcean, supărat de decizia luată în cazul lui Adrian Cican, potrivit expressdebanat.ro.

Adrian Cican, managerul Spitalului din Caransebeș a fost fotografiat recent în timp ce savura, în biroul său, un pahar de whiskey.

„OK, se bea, peste tot se bea şi o să bem în continuare, iar mâine o să ciocnim un pahar de whisky la spital, cu ocazia inaugurărilor… E normal. Adrian Cican stă până la ora 7 sau 10 seara. Eu nici nu ştiu să fi fost în seara aceea acolo, deşi se speculează că aş fi fost. Nu ştiu dacă am fost. Am fost în multe după-amieze acolo, am băut şi un whisky, am băut şi o bere, după program… Dar chiar şi-n timpul programului, dacă-i până acolo! Şi ce?

Dar în fotografia aceea era clar că era seara, pentru că Cican stă uneori şi până la miezul nopţii acolo. De dormit, nu poate să doarmă, fiindcă nu are unde. Se întâmplă… Ne-am bucurat pentru înfiinţarea Ambulatoriului, pentru că ne-a venit nu ştiu ce aparat… Dar poţi să bei şi fără să ai neapărat un motiv. Bei pur şi simplu… Era un deget pe fundul paharului. În plus, Adrian Cican are şofer…”, a declarat primarul din Caransebeș Felix Borcean, potrivit flux24.ro.