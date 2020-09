Damian Butnariu

Damian Butnariu, primarul din Mogoșești-Siret, județul Iași, care a recunoscut faptul că a făcut intreținut relații intime cu două minore chiar în sediul primăriei, a câștigat, din nou, un mandat la alegerile locale de duminică, 27 septembrie.

Damian Butnariu, un nou mandat la Primărie

In articol:

Primarul comunei Mogoşeşti-Siret din Iaşi a fost acuzat că ar fi întreținut relații intime cu două minore. Pentru serviciile prestate, bărbatul a plătit 100 de lei unui proxenet din Pașcani, care le obliga pe cele două surori să se prostitueze. Deși după ce a ieșit la iveală tot adevărul, Damian Butnariu, primarul din Iași, a declara faptul că nu-și mai aduce aminte detalii din anchetă. Cu toate acestea, la momentul actual, Damian Butnariu a câștigat un nou mandat la Primăria din Mogoșești-Siret.

Exclus din partidul PNL, bărbatul a candidat independet și a reușit să iasă din nou primar, spre surpindere tuturor. Declarația pe care Damian a dat-o după izbucnirea scandalului a șocat pe toată lumea.

"În an electoral, este normal să fii atacat mediatic de către toţi cei care tânjesc la funcţia ta. M-am trezit astăzi, personaj principal într-o poveste, veche şi incheiată de 13 ani, în care am avut calitatea de martor. Eu sunt mândru cu ceea ce am realizat, în calitate de primar pentru comunitatea mea din 2004 încoace şi am şi puterea de a recunoaşte in faţa lui Dumnezeu şi a instanţelor de judecată atunci când greşesc.

Citeste si: Adelina Pestrițu s-a mutat în casă nouă! Primele imagini din superba locuință - evz.ro

Damian Butnariu și Ludovic Orban

Sunt membru al P.N.L. de la începutul carierei mele publice şi inţeleg să mă pun la dispoziţia conducerii partidului în această situaţie şi rog să se ia act de dorinţa mea de a mă autosuspenda din această calitate, până când adevărul va ieşi la suprafaţă in acest caz.Le mulţumesc tuturor cetaţenilor comunităţii mele pentru încrederea acordată. Ei sunt singurii care îmi cunosc caracterul personal şi realizările în momentele critice din comună, realizări care vor rămâne mai presus de toate răutăţile", a declarat Butnariu, imediat după izbucnirea scandalului.