Primarul din Nikolaev, impresionat de ajutorul pe care românii l-au acordat Ucrainei: "România ne-a ajutat foarte mult"

Oleksandr Syenkevych, primarul din Nikolaev, a vorbit recent despre situația de pe teritoriul Ucrainei, la o lună de când Rusia a declanșat invazia. Edilul a ținut să menționeze, printre altele, că este recunoscător României pentru ajutorul oferit ucrainenilor, în plin război.

"Nu suntem în războiul dintre Rusia şi Ucraina, suntem în războiul dintre lumea occidentală şi nazismul rusesc"

Oleksandr Syenkevych a dezvăluit că orașele din Ucraina se confruntă în permanență cu bombardamente ale forțelor ruse. Primarul din Nikolaev a declarat că o rachetă din Crimeea a fost lansată recent către orașul său, în apropierea clădirii Administrației Regionale. Edilul a mărturisit că se așteaptă ca el însuși să fie considerat o țintă pentru ruși: "Am auzit un avion în oraș, apoi am auzit explozia. Sigur era avionul care a lansat racheta. Cred că au vrut să atace Administrația Regională din cauza șefului, care are biroul în aceeași clădire, dar nu era atunci acolo. Cu siguranță, oamenii care au murit, au fost simpli oameni care își fac treaba. Sunt pregătit pentru asta.

Oleksandr Syenkevych, edilul din Nikolaev [Sursa foto: Captură tv]

Sunt înarmat şi gata să mă apăr pe mine şi să îmi apăr oamenii. Cu siguranţă poate fi posibil, dar nu stau în aceleaşi locuri sau clădiri. Mă mut în jurul oraşului. Sper să nu mă găsească. Nu suntem în războiul dintre Rusia şi Ucraina. Suntem în războiul dintre lumea occidentală şi nazismul rusesc. Nu ştim unde se va opri Putin.", a declarat edilul din Nikolaev, pentru antena3.ro.

O rachetă rusească a lovit clădirea Administrației Regionale din Nikolaev [Sursa foto: Captură tv]

"România ne-a ajutat foarte mult"

Situația din Ucriana l-a făcut pe Oleksandr Syenkevych să caute soluții pentru a-și ajuta cetățenii să supraviețuiască.

Primarul din Nikolaev a încercat să colecteze cât mai multe alimente neperisabile și să le împartă localnicilor.

Edilul a ținut să sublinieze că și România a avut un rol important în acest sens, căci Brașovul a trimis mai multe camioane cu conserve pentru ucraineni: "Acum lucrăm pe partea umanitară. Colectăm produsele cu termen de expirare lung. Precum conserve, paste, pentru a le da oamenilor. Pot să spun că România ne-a ajutat foarte mult. În primele zile de război am vorbit cu primarul Brașovului, Allen Coliban. Ne-a trimis camioane cu conserve de carne. Am apreciat ajutorul.", a adăugat Oleksandr Syenkevych.