Momentul în care excavatorul încearcă să scoată banca

Un primar din Vlad Țepes a fost foarte deranjat de faptul că nu a fost ales edil și de data aceasta, așa că bărbatul s-a decis să trimită un excavator peste localnicii care nu l-au votat. Gurile rele spuneau faptul că primarul nu a făcut nimic în cei patru ani de conducere.

Primar din Vlad Țepeș a trimis excavator peste localnici

Reacție neașteptată din partea unui primar din Vlad Țepeș, comuna Comana. Se pare că edilul din apropierea Bucureștiului a cerut să fie fie scoase unor localnici bancile de la poartă, ca pedeapsă, după ce ei ar fi spus că n-a făcut nimic pentru comunitate.

„Le-am luat becul și banca de la poartă pentru că au mers în fiecare zi, în campanie, din partea unui independent și au spus că nu am făcut nimic. În satul Vlad Țepeș am apă, am canal, am terminat de asfaltat toată comuna, cu centuri ocolitoare, am două școli noi, am dispensar, am dotări la dispensar, am dotări la școli, am parc în mijlocul comunei, am părculețe la fiecare școală în parte, am sală de sport, am teren de fotbal, am iluminat public, am alei pietonale, am băncuțe, și ei spun că n-am făcut nimic, decât am furat”, a explicat edilul Aurel Enache.

Excavatorul și muncitorul, încercând să scoată banca

De asemenea, se pare că primarul va pune la loc și banca și becul, dar într-un moment de furie și din cauza faptului că s-a simțit nedreptățit, a ținut să le arate localnicilor că situația nu este exact așa cum își închipuie ei.

Momentul în care excavatorul reușește să scoată banca

„I-am luat și eu o bancă și un bec, o să i le pun la loc, să vadă că am făcut ceva. Am fost ales cu 85%. Au mințit oamenii că nu am făcut nimic. O să le pun mâine și banca și becul la loc, pentru că le-au văzut", a declarat primarul.

Sursă observatornews.ro