Primarul Timișoarei a stârnit revoltă pe internet

Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a declarat că ar fi extrem de utilă ştampilarea vizibilă, cu tuş, a mâinii celor care trebuie să stea în carantină sau în izolare la domiciliu.

"Eu cred că în monitorizarea celor ce au de stat în izolare sau carantină ar fi extrem de utilă ştampilarea vizibilă a mâinii, cu tuş care să nu poată fi îndepărtat 14 zile. Dacă oameni educaţi au putut avea conduita pe care o ştim, la ce să ne aşteptăm de la cei - şi nu aş vrea să se găsească, din nou, cum am mai păţit-o, vreun 'deştept' care să mă considere rasist! -, la ce să ne aşteptăm de la analfabeţi sau semianalfabeţi - v-aţi îngrozi dacă aţi vedea formularele completate de unii, la frontieră -, de la cei care ştim că pe unde au fost s-au ocupat cu cerşitul şi furtul - şi am greşi amarnic dacă am considera că printre cei întorşi nu există şi unii care asta au făcut -, de la cei capabili să meargă la chefuit, la nunţi etc., când ei au impunere să stea în izolare sau carantină? De ţinerea acestora sub control depinde decisiv reuşita în lupta contra pandemiei. Şi e nevoie de fermitate, de asumare în acest sens!", a spus primarul Nicolae Robu, pe pagina sa de Facebook.

Într-o postare inițială, edilul și-a întrebat urmăritorii de pe Facebook cum li se pare această inițiavă, a ștampilării izolaților la domiciliu, având în vedere că a fost deja implementată în India.

Revoltă provocată de primarul orașului Timișoara: „De ce nu îi tatuați direct și îi mutați la marginea orasului?”

Postările primarului au stârnit revoltă în secțiunea de comentarii. Mulți dintre internauți au scris că este o idee bună în contextul răspândirii virusului. Pe de-o altă parte, alții nu au fost de acord, spunând că aduce aminte de măsurile luate de naziști în perioada celui de-al Doilea Război Mondial împotriva evreilor.

, a comentat un internaut.

O altă persoană a scris: „Nu mi se pare o idee prea inspirata. Aminteste de lagarele din timpul celui de al doilea razboi mondial. Exista astazi mijloace cum sunt bratarile electronice pentru suspecti”.