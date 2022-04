Primarul Timișoarei s-a dezlănțuit pe aceeași scenă unde Jador a primit interzis. Declarații exclusive: „Nu a fost un răspuns pentru Jador” | EXCLUSIV

Ma doare și ma doare rău !Sunt momente când Îmi urăsc etnia suntem oameni, la fel oare? Oare eu sunt personajul negativ? Oare a greșit Dumnezeu crearea țiganilor ?Oare Dumnezeu a greșit? Exista războaie din cauza oamenilor care nu înțeleg ca și noi suntem oameni și ca nu toți suntem la fel! Și ca am învățat sa îmi depășesc condiția in zadar sunt educat in zadar? Pentru ca sunt țigan sunt :analfabet, needucat, sunt doar diferențe etice!