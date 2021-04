Primele clipe din viața fetiței lui Emily Burghelea. Vedeta își alăptează minunea: ”Îți dau ție lăptic să mănânci? Aoleu, iubita mea..”

In articol:

Emily Burghelea este mai fericită ca niciodată! Fosta asistentă TV a născut o fetiță perfect sănătoasă, noaptea trecută. În această dimineață, Emily a dat vestea cea mare pe rețelele de socializare: ”24h a durat travaliul insa am reusit sa duc la bun sfarsit misiunea. 🙏🏼 La 22.40 am nascut pe cale naturala o fetita perfect sanatoasa de 3200g de care m-am indragostit instantaneu. 💖 A fost cea mai frumoasa experienta din viata mea. 🥺🥰👼🏼 A fost extrem de intens, dar nu m-am dat batuta. Am tinut-o in brate imediat dupa expulzie si m-am pierdut in ochii ei mari si frumosi! 💖Ceva mai frumos de atat nu exista pe pamant. 🦋 Ne uitam una la alta cu atata pasiune! A fost atat de puternica! 🙌🏻 A rezistat travaliului greu, s-a luptat si a castigat! 💞 Este minunata! Sa stiti ca doamna dr. a spus ca seamana cu @iubitul_lui_emily 🤷🏼‍♀️ #newborn #angel #purelove #happiness #thanksgod.

Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil!” a surprins într-o filmare, pe care a publicat-o pe Instagram, primele clipe dein viața micuței ei. Emily își alăpta fetița, în timp ce-i rostea cuvinte frumoase: ”Îți dau ție lăptic să mănânci? Aoleu, iubita lui mami, papă acolo...da bravo, iubita mamei..te iubesc, te iubesc, fată!”.

Emily Burghelea[Sursa foto: Instagram]

Emily Burghelea, mesaj emoționant pentru soțul ei

„ You and me #forever. Such a beautiful story! (Tu și cu mine pentru totteauna! Ce poveste frumoasă) Si ce poveste... Intensa, frumoasa, cu drame, cumpene, atat de reala, atat de pura... atat de autentica! M-am indragostit de el din prima clipa in care l-am cunoscut si de la inceput am simtit ca este voia lui Dumnezeu sa ne întâlnim si sa ne iubim. Suntem atat de diferiti si totusi atat de compatibili.

Emily Burghelea și Andrei[Sursa foto: Instagram]

Împreună formam un intreg, ne completam ca Yin si Yang, Soarele si Luna, sau chiar Tom si Jerry si asta ne place cel mai mult! Nu ne plictisim niciodată, nu exista monotonie intre noi si cred ca aceasta este cheia. Eu sunt fascinata de el si el de mine. Mereu descoperim cate ceva nou unul la celălalt. Mereu ne surprindem reciproc prin modul diferit in care vedem lucrurile si asta ne ajuta pe amândoi sa evoluam. Când doua lumi diferite se unesc, începe magia. Sunt curioasa cu cine o sa semene cea mica. Oare cine are genele mai puternice? ”, a scris Emily Burghelea pe contul de Instagram, în dreptul unei poze cu soțul ei.