Primele cuvinte ale regelui Hagi după ce Rivaldo a semnat cu Farul Constanța: „Este un nou pas pe care ni l-am propus, acela de a deveni cei mai buni”

Informația inedită conform căreia, fostul decar al Braziliei ar urma să se alăture proiectului lui Gică Hagi la Farul Constanța din poziția de acționar s-a vehiculat în presa din România încă de acum câteva zile.

În decursul zilei de luni, 11 septembrie, a venit și anunțul oficial din partea conducerii clubului dobrogean. Deținătorul Balonului de Aur a preluat zece la sută din acțiunile clubului din Constanța.

Cu această ocazie, „regele” Gheorghe Hagi a oferit și o primă reacție cu privire la mutarea spectaculoasă a anului din fotbalul românesc.

Gică Hagi: „Este un nou pas pe care ni l-am propus, acela de a deveni cei mai buni”

„Am promis în urmă cu doi ani că trebuie să devenim un club foarte puternic, care să își propună mereu obiective tot mai importante, pentru că Farul reprezintă un brand, este echipa tuturor constănțenilor, a tuturor dobrogenilor.

Nu mai este niciun secret din faptul că doresc să am alături parteneri puternici, să vând acțiuni, așa cum am spus în diverse situații, pentru că Farul trebuie să devină un club din Top 3 în România. Am reușit în ultimul sezon ceva fantastic prin câștigarea campionatului, dar pentru a ne dezvolta în continuare este nevoie de parteneri puternici.

Este o mândrie că o personalitate mondială, un lider așa cum este Rivaldo, a decis să se alăture clubului nostru. Faptul că un campion mondial, un Balon de Aur, un câștigător de Champions League a decis să vină la Farul dovedește să am muncit bine până în prezent și că am arătat încredere, siguranță prin proiectele pe care le dezvoltăm. Este un nou pas pe care ni l-am propus, acela de a deveni cei mai buni” , a spus Gică Hagi, în comunicatul emis de Farul Constanța.

Rivaldo a preluat 10% din acțiunile de la Farul Constanța [Sursa foto: Facebook Farul Constanța]

Fiul lui Rivaldo joacă la Farul Constanța

Din anul 2021, Farul Constanța avea trei acționari, astfel Gheorghe Hagi majoritar cu 89,9%, Ciprian Marica cu 10%, iar Zoltan Iasko cu doar 0,1%.

Rivaldinho, fiul lui Rivaldo, a revenit în vara aceasta la Farul Constanța. Atacantul a reușit să marcheze două goluri în cele 12 partide disputate în tricoul campioanei României în acest sezon.

Rivaldo este campion mondial cu Brazilia în 2002, având în palmares, printer alte trofee, Balonul de Aur în anul 1999 și Liga Campionilor în 2003 cu AC Milan.