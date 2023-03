Primele declarații ale Anei Morodan, după ce a stat 24 de ore în arestul poliției: „Am făcut o greșeală”. Care ar fi, de fapt, adevărul din spatele întâmplării din trafic

In articol:

Ieri, 28 martie, Ana Morodan a fost reținută de oamenii legii pentru 24 de ore, asta după ce ar fi fost prinsă la volan sub influența substanțelor interzise și a alcoolului de 2 ori în doar 12 ore, alegându-se astfel cu 2 dosare penale pe numele său.

Totuși, recent, imediat după ce a ieșit din arestul poliției, Ana Morodan nu s-a dat înlături din a face o serie de declarații despre situația în care este implicată, recunoscând astfel că a făcut o greșeală, aceea că a condus fără carnet, însă nu se pune problema de condus sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise, spune ea.

Citește și: Ana Morodan, spaima șoferilor. Vedeta a provocat două accidente la o distanță de 30 de minute unul față de celălalt

„Rugămintea mea este să citiți declarația Poliției. Într-adevăr, am făcut o greșeală și am condus fără carnet, lucru pe care nu vreau să îl transmit și să influențez pe nimeni. Legat de droguri, eu nu am consumat și nu folosesc niciodată droguri. Am o rețetă de la medic”, a declarat Ana Morodan.

Citeste si: Ana Morodan, primele declarații despre întâmplarea din trafic, după ce a stat 24 de ore în arestul poliției: „Am făcut o greșeală” ”Contesa” s-a ales cu trei dosare penale- kanald.ro

Citeste si: Primele declarații ale Anei Morodan după ce a petrecut noaptea în arest. S-a ales cu trei dosare penale într-o zi- stirileprotv.ro

Ana Morodan ar urma un tratament cu pastile de somn

Tot Ana Morodan, la ieșirea din secția de poliție, a declarat că nu este vorba despre substanțe interzise, ci de pastilele de somn pe care le ia de ceva vreme, deoarece are probleme din acest punct de vedere.

În continuare, ”Contesa Digitală”, așa cum este supranumită Ana Morodan, și-a asumat greșeala, aceea că a condus fără permis de conducere.

Citește și: Ce și-a luat Ana Morodan la începutul carierei? Nu oricine își poate permite acest lucru: „Pentru mine ăsta este luxul”

„Am condus fără carnet. Nu am consumat nicio substanță, doar am condus fără carnet. Am luat pastile de somn că sunt insomniacă. N-am primit semnale de la polițiști. Sunt foarte ok. Am condus fără carnet, frate, nu am făcut alte prostii”, a spus Ana Morodan, conform stirileprotv.ro.

Ana Morodan [Sursa foto: Captură YouTube]