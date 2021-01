Primele declarații ale Faimoșilor după ce au câștigat ”bătălia” cu Războinicii: ”M-a motivat premiul de comunicare”

In articol:

Faimoșii au câștigat jocul de comunicare de duminică seara! Astfel, aceștia au primit fructe, dar și mesaje de acasă, de la prietenii lor dragi. Faimoșii au reușit să-i învingă pe Războinici, după o luptă crâncenă.

Aceștia s-au bucurat, până la lacrimi, de mesajele

Declarațiile faimoșilor după ce i-au învins pe războinici

primite din partea prietenilor. După ce au citit cu voce tare, în fața tuturor, mesajele emoționante primite de la cei apropiați, faimoșii au devenit mult mai motivați să ducă lupta până la capăt.

Jador: Eu nu cred ca trebuie sa mai zic, se citeste pe mecla mea tot. Vreau sa ii felicit pe băieti ca au tras si au fost puternici. Bravo voua, dar eu nu fac nunta din victorie, fac trei nunti. Nu mancam carne azi, suntem la dieta. M-a motivat premiul de comunicare. Mi-e si frica ce o sa imi trimita prietenii, daca eu nu prea sunt sanatos, nici eu nu sunt. Ma bucur mult, imi pare rau ca nu prea am apucat sa joc, imi pare rău că Lucian a ajuns acasă pentru că el ar fi fost de teapa mea. Mă simt mândru de echipa asta.

Majda: Am reusit sa aduc punct, dar as vrea sa spuna ca sunt foarte mandra de echipa mea, pentru ca am inteles cu totii ce trebuie sa facem. Am fost foarte motivati stiind ca o sa ne auzim prietenii si sunt foarte mandra de fiecare in parte pentru că se vede cât de mult a luptat fiecare.

Cosmin: Se aseamana cu sportul pe care eu il practic, karate. Tin să ii felicit pe colegii mei, familia mea de acum. Cred că am câștigat cel mai important meci de până acum. O să vedem mesajele si fotografiile, sunt sigur ca toti avem nevoie de asta. Ne-a ridicat moralul aceasta victorie.

Costi: Sunt mandru de echipa mea. Suntem forta, suntem bine!

Morosanu:Mi-a placut foarte mult determinarea, am avut ambitie, victorie, asta ne lipsea noua. Am vazut-o pe Mellina, mica si rea, asa trebuie să avem si noi. Din meciul ăsta am inteles că trebuie să avem răutate care să se tranforme in ambitie. Ne vom concentra mai mult la etapa finala, sunt mandru de echipa mea. Iertati-ma, am momente in care imi dau viata acolo. Vrea sa felicit toata echipa si in urmatorul meci speram sa fim la fel de focusati si sa avem acelasi vibe pozitiv.