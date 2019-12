Mama din Roman care a fost filmată în timp ce își bătea cu bestialitate fetița, a oferit primele declarații pentru Observator.

Citeste si: Iubita lui Cornel Galeș a confirmat accidentul: "Dumnezeu să-l odihnească"

Citeste si: Primele declarații ale nașei lui Cornel Galeș: ”Ne-au dat și număr de cadavru” EXCLUSIV

Primele declarații ale femeii care și-a bătut fetița cu mătura: „A înjurat și mi-am ieșit din minți!”

Femeia de 25 de ani spune că totul a început de la o înjurătură pe care fetița de cinci ani și jumătatae a auzit-o la sora ei. Mama spune că regretă ce a făcut și spune că tatăl fetiței nu are niciun drept asupra ei, având în vedere că nu a vrut să o recunoască la naștere. Mai mult, ea a mai adăugat că sora ei a filmat-o pentru a-i face rău.

„M-am certat cu sora mea în ziua respectivă. Sora mea folosea nişte vorbe jignitoare în casă. Fata mea a auzit un cuvânt de la ea, o înjurătură şi când am trimis-o dincolo să se joace cu nepoata mea, a folosit ce a auzit la sora mea către nepoata mea.

Eram obosită şi agitată şi când am auzit-o cum vorbeşte, am pus mâna pe mătură. Recunosc că nu e bine ce am făcut. Îmi pare foarte rău, dar acum nu pot da timpul înapoi. Am pus mâna pe mătură şi i-am dat câteva mături la fund. Sora mea m-a filmat şi i-a trimis. De mult a vrut să îmi facă mie chestia asta pentru că eu nu mă am deloc în relaţii bune cu ea şi i-a trimis fostului meu soţ, concubin că nu e soţ.

M-a şantajat că dacă nu îi dau fata, bagă pe Facebook. I-am zis că fata nu am cum să i-o dau, că eu am crescut copilul ăsta în cinci ani de zile şi nu am cum să i-o dau lui aşa că vrea el. I-am zis să bage pe Facebook că nu mă interesează, că fata oricum nu are cum să o ia de lângă mine.

Copilul este ataşat foarte mult de mine. Nu s-a întâmplat niciodată să îmi bat copilul. Recunosc că mi-am ieşit un pic din minţi când am auzit cum vorbeşte. Eu nu suport ca fetiţa mea să vobească aşa pentru că are o educaţie destul de bună. Mi-a picat greu felul în care vorbeşte", a declarat mama fetiţei.