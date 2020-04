Frații Ristei au intrat aseară în cursa pentru ultima șansă alături de Alexandru Abagiu și Radu Vlăduț. Cele două echipe s-au duelat pentru ultimele bilete din Taiwan, care le asigura un loc în continuarea aventurii din Asia. În urma confruntării cei care au părăsit competiția au fost frații Ristei, find a patra echipă care părăsește competiția.

Dan și Florin Ristei au plecat cu capul sus și cu zâmbetul pe buze din competiție, fapt care i-a impresionat pe fanii echipei. Florin a scris pe contul lui de Instagram că a urmărit emisiunea cu sufletul la gură și spera să nu plece acasă în episodul de aseară.

, este mesajul scris pe Instagram de Florin Ristei, după terminarea emisiunii.

Dan Ristei era vizibil emoționant în momentul în care a aflat că urmează să plece.

„Nu îmi venea să plâng, eram supărat că nu a depins de noi ce am făcut acolo în ultima zi. Toată alergătura... oricât de perspicare ai fi, oricât de bine te-ai descurca, până la urma urmei depinzi de noroc. Cred că jumătate din ce se întâmplă acolo depinde de noroc.”, a spus Dan Ristei în cadrul unei emisiuni tv.

„Eu nu cred în coincidențe sau în zile proaste, în noaptea aia chiar am dormit foarte prost și dimineață i-am zis lui frate-miu, zero stare, eram. premoniții, superstiții, dar în noaptea aia am visat rău de tot și cum am avut o zi proastă am plecat acasă.”, a adăugat și Florin Ristei în cadrul unei emisiuni.

Cum s-a schimbat viața lui Dan Ristei după apariția în emisiune

Pentru Dan Ristei show-ul Asia a fost singura apariție la televizor, fapt care l-a făcut să devină o persoană cunoscută. Despre acest lucru, Dan Ristei spune amuzat că viața lui nu s-a schimbat atât de mult de când a apărut la tv.

„Mă cunosc mai multe vânzătoare acum. Am făcut o grămadă de poze și pin autobuz. Mă recunosc vecinii mai mult ca de obicei. Și soția îmi zic: Ia uite, eu umblu cu o celebritate.”, a spus Dan Ristei.