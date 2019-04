Marius, contactat de reporterii WOWbiz.ro, a recunoscut că vestea pe care a primit-o cu privire la moartea lui Rîăzvan Ciobanu, într-un accident cumplit de mașină, l-a dărâmat.

Citeste si: Declarația exclusivă a lui Cătălin Botezatu, după ce a aflat că Răzvan Ciobanu a murit: „Nu merita să plece”

Citeste si: Razvan Ciobanu, mort intr-un cumplit accident de masina! Cum a fost gasit creatorul de moda

”Nu mai pot să spun nimic. Sunt terminat, nu îmi vine să cred”, ne-a spus, plângând, Marius, fostul iubit al lui Răzvan Ciobanu. Mai mult, încercând să se oprească din plâns, el ne-a recunoscut că se împăcaseră, chiar dacă nu mai erau iubiți. ”Ne împăcaserăm. Răzvan era un tip extraodrinar. Măcar pentru asta este un păcat, o pierdere, de nu pot spune. Am vorbit cu el chiar ieri, am stat puțin de vorbă la telefon. Acum... Ce pot să mai spun, nu mai am cuvinte, ceea ce s-a întâmplat e cumplit, e o tragedie”, ne-a mai spus, suspinând, Marius.

Răzvan Ciobanu, scandal uriaș cu Marius, la despărțire

"Relaţia noastră a fost una tumultoasă. Noi suntem doi bărbaţi, care reacţionăm ca doi bărbaţi atunci când ne enervăm. Sigur că ne împingem, ne tragem câte un şut în fund, câte o palmă după ceafă. Când mi-am dat seama că îmi iubesc foarte tare partenerul, eu mi-am propus să nu mai am niciun fel de reacţii violente la adresa lui. (...) (...) Eu mi-am făcut bagajele pentru că a doua zi trebuia să mergem într-o vacanţă plătită de el. Ulterior mi-a spus că a anulat-o. El deja locuia cu altcineva. Mai întâi şi-a folosit mâinile şi picioarele, apoi a aruncat cu un taburet, şi într-un moment de furie, cred că şi-a pierdut minţile, a luat un scaun de bucătărie, care are o bază rotativă din metal şi a început să mă lovească cu el. Eu m-am apărat cât am putut. Ţin minte doar zgomotul pe care l-a făcut acea bază când mi-a spart obrazul. Am căzut la podea. Eram în stare de şoc. I-am zis că dacă vrea să terminăm... I-am pus un cuţit în mână cu lama îndreptată spre mine şi i-am spus că pot să fac eu asta, să mă înfig singur în cuţit", a povestit Răzvan Ciobanu la Kanal D.

Răzvan Ciobanu a murit într-un accident de circulație

Răzvan Ciobanu a fost un creator de modă român, gay declarat. A avut prima prezentare la 19 ani. De-a lungul timpului a fost implicat în numeroase scandaluri, având ca subiect consumul de droguri, falimentul și depresia. Din păcate, astăzi, în a doua zi de Paște a murit într-un cumplit accident de mașină, răsturnându-se cu SUV-ul pe care îl avea. „A fost un accident rutier grav, la ieșire din localitatea Săcele spre Năvodari, pe DN 22 B. Este o autoaccidentare, pe fondul neadaptarii vitezei. Un bărbat de 43 de ani, a condus un autoturism, a părăsit partea carosabilă și a acroșat copaci dintr-un stufăriș. Conducătorul auto a fost găsit decedat”, au anunțat reprezentanții Poliției Constanța, apoi afându-se că, de fapt, era vorba de Răzvan Ciobanu.