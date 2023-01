Primele declarații ale lui Daniel Onoriu, după ce a aflat că Isabela ar fi într-o nouă relație! Nimeni nu se aștepta la asta: „Săracul, este o victimă”

In articol:

Vestea că relația dintre Daniel Onoriu și Isabela a ajuns la final a luat prin surprindere o țară întreagă, mai ales că cei doi foști au trecut prin multe momente împreună, atât bune, cât și mai puțin plăcute. Cu toate acestea, pilotul de curse și frumoasa sa parteneră au decis să meargă pe drumuri separate, însă la un moment dat, situația dintre ei a degenerat, Isabela spunând că se teme

pentru viața sa din cauza amenințărilor din partea fostului soț.

Din acest motiv, în urmă cu câteva luni, Isabela a obținut un ordin de restricție pe numele lui Daniel Onoriu, însă sportivul l-a încălcat, ajungând astfel după gratii pentru o perioadă de peste 30 de zile.

Acum, însă, Daniel Onoriu a aflat că Isabela ar fi implicată într-o nouă relație, iar pilotul de curse nu s-a dat înlături din a vorbi despre acest subiect, care bineînțeles că, nu i-a picat tocmai bine.

„Până la vârsta ei, nu a muncit o secundă, cum crezi că ar angaja-o cineva? Când te duci să te angajezi, nu îți trebuie un CV? Am muncit colo-colo. Ea a muncit nicăieri. Nu e normal să ai în viață pe unul care are bani? Ea dacă n-a fost în stare să mă iubească pe mine, care sunt un romantic și un băiat cu bani, dar am avut ghinionul să fiu în comă două luni de zile și femeia a luat-o ușor spre alt bărbat.(...) Uite că eu trăiesc și în loc să mă îngrijească, pentru că încă sunt bolnav, imaginează-ți că mușchii mei nu mai există, s-au atrofiat. În loc să mă îngrijească, ea se plimbă cu milionarul ei prin Thailanda. Nici nu mă doare, am scos de la suflet. Eu știu că nu mă iubește de mult, ea nu știe să iubească ”, a spus Daniel Onoriu, pentru un post TV.

Daniel Onoriu ar fi aflat identitatea noului iubit al Isabelei

Totodată, Daniel Onoriu ar fi aflat chiar și cine ar fi noul partener de viață al fostei soții, respectiv un tânăr pe nume Andrei, despre care a spus că este o simplă victimă a Isabelei, justificându-și astfel și părerea despre acest lucru.

Isabela Onoriu reacționează, după ce Daniel Onoriu a acuzat-o că vrea să pună mâna pe banii lui: „Eu am muncit în anii aceștia, în timp ce el stătea pe canapea”

Pilotul de curse susține că Isabela afișează o atitudine cu totul și cu totul diferită față de cum este, de fapt, motiv pentru care actualul partener al tinerei nu ar avea tocmai un viitor bun alături de aceasta.

„Ce părere? Are o față de copil din ăsta care a făcut bani din calculatoare. Bravo lui, felicitări lui. Pentru mine, săracul este o victimă de-a Isabelei. Dacă n-ar avea bani, se mai uita la el? Nu știu cât o să stea cu băiatul acesta, poate să și mărite, dar vreau să îl anunț public pe băiatul acesta, Andrei îl cheamă…Săracul este o victimă a unei femei care pare inocentă la prima vedere, dar ea este, de fapt, un diavol”, a mai spus Daniel Onoriu.