Primele declarații ale Otiliei Bilionera, după ce a ajuns la spital! Care este starea sa de sănătate în acest moment: „Nu sunt ok”

In articol:

Otilia Bilionera este foarte activă pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, acolo unde îi ține la curent pe fani cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute, așa cum a făcut-o și recent, căci a postat o imagine în care apare pe un pat de spital, urmăritorii ei îngrijorându-se imediat.

Astfel, recent, vedeta a făcut o serie de declarații despre motivul pentru care a ajuns la spital, explicând pentru fanii ei că acum se reface, după ce medicii i-au administrat tratament în spital.

Citește și: Iubitul turc al Otiliei Bilionera, cam zgârcit? Artista a dat din casă despre situația din familia lor: "Îmi dau cadou eu singură"| EXCLUSIV

”Acum mă simt mai bine. Nu mai sunt internată, m-am întors din spital. Am răcit la ovare, am făcut acolo tratament, m-au ținut pe perfuzii, injecții, nu sunt ok, dar îmi revin, iau în continuare tratament. Am stat internată o singură zi”, a spus Otilia Bilionera, pentru Spynews.ro.

Citeste si: Un bărbat din Argentina dat dispărut, găsit în stomacul unui rechin. Victima a fost recunoscută după tatuaje- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

Otilia Bilionera [Sursa foto: Instagram]

Otilia Bilionera, planuri de viitor alături de noul iubit

În prezent, Otilia Bilionera trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de noul ei partener de viață, un bărbat de origine turcă, ce o face fericită.

Fără doar și poate, relația lor este una pe cât se poate de serioasă, mai ales că cei doi tineri și-au cunoscut chiar și familiile.

Citește și: Otilia Bilionera pierde prima confruntare cu managerul ei! Ce au decis judecătorii în scandalul pentru milioanele de la Youtube

Mai mult decât atât, nu de puține ori, Otilia a mărturisit că vrea să îmbrace rochia albă de mireasă, dar și să devină mamă, precizând nu de mult că este pregătită să facă acest pas important în viața ei.

” Da, îmi doresc să am copii. Mi-aș dori să am un băiețel ca să aibă grijă de mine. Băieții sunt mai mămoși, fetele se mărită și se duc. Așa am fost și eu, am plecat la 18 ani de acasă. Nu știu când, când va vrea Dumnezeu, când va considera el că e momentul. Mă simt pregătită, am 30 de ani. De acum știi cum e, se scurge timpul. Am intrat la numărătoarea inversă”, a spus Otilia Bilionera, pentru Spynews.ro.