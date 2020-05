In articol:

Voci apropiate cuplului Pastrama, format intr-o emisiune de televiziune, sustin ca cei doi tineri sunt in pragul divortului. Brigitte si sotul ei ar mai fi legati doar de afacerea pe care o au impreuna, o shaormerie in Bucuresti. Se pregatesc sa o vanda si apoi si-au propus sa mearga pe drumuri separate.

Ce spune Raluca Podea, fosta iubita a lui Florin Pastrama, despre despartirea lui Brigitte de sotul ei? Blondina nu a crezut niciodata in relatia lor, despre care spune ca ar fi fost o strategie de marketing dupa ce amandoi au parasit reality-show-ul unde s-au si cuplat, Ferma.

Brigitte Pastrama divorteaza de Florin dupa un an de casnicie

Raluca Podea era logodita cu Florin Pastrama in momentul in care el a aparut in ipostaze tandre cu Brigitte la emisiunea la care participau impreuna. Cand s-a cuplat cu Florin, fosta sotie a lui Ilie Nastase era si ea implicata intr-o alta relatie. Acum, blonda face declaratii despre divortul fostului logodnic si sotia lui.

a declarat Raluca Podea intr-o discutie cu jurnalistii de la cancan.ro.

Citeste si: Prima reacție a lui Brigitte cu privire la divorțul de Florin Pastramă. S-a terminat sau nu povestea de iubire?

Citeste si: Întâmplarea care a marcat-o profund pe Brigitte Pastramă. A spus tot pe rețelele de socializare: „L-a bătut și l-a scos afară...”

Florin Pastrama a scos la vanzare shaormeria pe care a deschis-o cu banii lui Brigitte

”Doar șaormeria îi mai ține legați. Firma e a lui Florin, iar banii investiți sunt ai ei. Din această cauză au decis să o vândă. Vor să își încheie socotelile amiabil înainte de divorț. Atât Brigitte, cât și Florin încearcă să nu arate că se confruntă cu anumite probleme în cuplu, dar despărțirea lor e iminentă”, sustine un prieten al cuplului Brigitte-Florin Pastrama.