Primele imagini cu actrița Cansu Dere, după ce s-a zvonit că a dispărut în urma cutremurelor din Turcia. Cum a fost surprinsă protagonista din serialul "Infidelul"?

Vestea că actrița Cansu Dere ar fi de negăsit după cutremurele din Turcia a creat isterie în mediul online și în rândul iubitorilor de filme turcești. După zile întregi în care s-au răspândit zvonuri despre dispariția ei, pe rețelele de socializare au apărut câteva imagini în care ar fi fost surprinsă și protagonista din serialul "Infidelul", alături de colegii ei.

Primele imagini cu actrița Cansu Dere, după zvonurile referitoare la dispariția ei

Dezastrul provocat de cutremurele din Turcia a creat un adevărat haos în rândul comunității de peste hotare. La câteva zile de la tragedie, salvatorii își continuă misiunile, în speranța că vor găsi noi supraviețuitori. Până acum, zeci de mii de oameni au fost scoși fără suflare de sub dărâmături, în timp ce alții sunt de negăsit. Printre ei s-a zvonit că s-ar număra și Cansu Dere, una dintre cele mai iubite actrițe de filme turcești. Fanii au intrat în panică, când au văzut că protagonista din "Infidelul" nu a mai dat niciun semn după tragedie.

Recent, însă, pe platformele de socializare au apărut mai multe imagini în care internauții au zărit-o și pe Cansu Dere, alături de colegii ei, în timp ce ajuta la strângerea de fonduri și ajutoare pentru victimele seismelor: "Cansu Dere trăiește, nu a murit în urma cutremurului, ea ajută alături de ceilalți actori, doar că nu postează! Mulțumesc, Doamne!", se arată într-o postare pe TikTok, în care apar și imaginile

Presupusele imagini cu actrița Cansu Dere [Sursa foto: Captură TikTok]

Aceeași ipoteză este dezbătută și de presa din Turcia. Jurnalista Birsen Altuntaş susține că protagonista din "Infidelul" face parte dintr-o campanie de strângere de fonduri și de ajutorare a victimelor, după cutremurul fatal: "Disney Plus oferă un ajutor financiar uriaș pentru zona afectată de cutremur.(...) S-a aflat că Disney Plus și FOX se pregătesc pentru ajutorarea zonei afectate de cutremur încă din 7 februarie. Potrivit știrii, compania va oferi un sprijin de minimum 1 milion de dolari (aproximativ 19 milioane de TL). În plus, nume celebre precum Halit Ergenç, Yılmaz Erdoğan, Șahan Gökbakar, Ata Demirer, Can Yaman, Cansu Dere, Demet Özdemir vor susține, de asemenea, o emisiune comună pe toate canalele de televiziune săptămâna viitoare.", este mesajul publicat de jurnalista Birsen Altuntaş, pe contul personal de Instagram.

