După divorțul cu scandal dintre Bianca Drăgușanu și Alex Bodi, au apărut din ce în ce mai multe informații legate de presupusa aventură pe care el a avut-o cu o rusoaica pe nume Daria Radionova. Frumoasa blondină a recunoscut că știa despre existența acestei femei și că nu a mirat-o deloc fapul că fostul ei soț a apărut alături de ea, mai ales că nu a fost prima dată când afaceristul din Mediaș a călcat strâmb.

Imaginile publicate de Alex Bodi și de rusoaica Daria Radionova sunt dovada că cei doi au fost la Monaco după ce el a divorțat de Bianca Drăgușanu. Se pare, însă, că ei s-au întâlnit și la Londra, înainte de despărțirea oficială de diva de la noi. Primele imagini cu ei împreună fac dovada faptului că întâlnirea de la Monaco nu a fost deloc întâmplătoare.

Bianca Drăgușanu, declarații șoc despre rusoaica lui Alex Bodi

În mod ciudat, vedeta nu a fost surprinsă de apariția în peisaj a Dariei Radionova. Mai mult decât atât, în premieră pentru WOWbiz.ro, Bianca Drăgușanu a spus totul despre rusoaica lui Alex Bodi! ”Știam, nu m-a mirat deloc. Am aflat de când a pus piciorul la Monaco de această femeie. Nu este însă singura cu care m-a înșelat! Am plâns de atâtea ori și am suferit, încât, acum, vreau să închid ochii și să nu mă mai gânesc la nimic. Oricum,nici nu îmi mai pasă”, a conchis Bianca pentru WOWbiz.ro.

sursa foto: Cancan