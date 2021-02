Primele imagini cu Alexandra Stan, după ce a părăsit Survivor România. Dezvăluiri neașteptate: „Eu am un singur rinichi” EXLCUSIV

In articol:

Alexandra Stan a prăsit competiția Survivor România 2021, într-un Consiliu convocat de urgență. Frumoasa cântăreață nu mai rezista în show-ul din Republica Dominicană și a oferit primele declarații live, prin videocall, în cadrul emisiunii Ștafeta mixtă.

„Este ora 10 dimineața aici. Am mâncat zece pachete de biscuiți, nici mai mult nici mai puțin. Să nu mai văd cocos! Am mâncat foarte bine, din fericire. Mi-e teamă că voi mânca prea mult zilele astea. Am avut niște probleme cu stomacul și nu mi-au dat medicii nevoie să mănân mult din prima. Simt nevoia de dulce mai ales”, a spus Faimoasa Alexandra Stan.

Alexandra Stan, la Ștefa Mixtă, după eliminarea de la Survivor România 2021

Alexandra Stan, primele declarații despre problemele de sănătate

În cadrul interviului Alexandra stan a vorbit și despre problemele de snănătate care au făcut-o să iasă din competiția Survivor România, competiție despre care a spus că a fost cea mai importantă din viața ei.

„Eu am un singur rinichi, așa m-am născut, știam asta când am plecat, dar nu am avut niciodată probleme, însă nici nu am avut niciodată efort atât de intens și zilnic. Nici nu am fost privată de mâncare pe o perioadă așa lungă. Eu mai țineam post, așa pentru mine, să fac un fel de cură de detoxifiere, dar nu atât de drastic”, a mai spus Alexandra Stan .

Cântăreața a părăsit competița Survivor România 2021 după ce medicul a concluzionat că, din punct

de vedere fizic și psihic nu mai poate continua.

Echipa Faimoșilor de la Survivor România 2021[Sursa foto: Captură KANAL D]

Alexandra Stan și-a luat rămas bun cu ochii în lacrimi de la colegi

Despărțirea cântăreței Alexandra Stan de colegii din echipa Faimoșilor de la Survivor România 2021 a fost una cu adevărat emoționantă. Frumoasa artistă nu și-a putut stăpâni lacrimile atunci când a ținut ultimul discurs.

Sunt foarte emoționată, nici nu cred că se aștepta cineva să nu plâng în momentul ăsta. Survivor România este o competiție foarte solicitantă din toate punctele de vedere. Noi suntem aici 100%, nu avem acces la familie, la prieteni, la telefon, la absolut nimic. Totul se întâmplă aici și acum, iar lipsa hranei ne face să fim și mai prezenți și să trăim și mai intens fiecare moment.

Pentru mine asta a fost emisiunea vieții mele. Mi-am dorit foarte mult să merg cât mai mult în competiția asta. Rămâne o parte din mine aici. Mi-aș lăsa părți așa peste tot, amintiri.

Am un singur lucru pe care aș vrea să îl spun celor de acasă cât și celor care sunt aici. De abia amu începe Survivor, trăiți prezentul. Fiți mai puternici decât mine”, a spus Alexandra, înainte să își ia rămas bun de la colegii săi.