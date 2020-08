In articol:

Sezonul trei Puterea Dragostei este o adevărată provocare pentru noii concurenți. Veniți să-și găsească dragostea, tinerii nu ezită să pornească vreun conflict. În urmă cu câteva zile, două concurente s-au luat la ceartă, aruncându-și cuvinte grele. Alexandra și Andrada au continuat scandalul în mașină, după filmări. Imaginile bătăii dintre cele două tinere au apărut de curând!

De la ce a pornit conflictul!

Cristina Mihaela, moderatoarea emisiunii, le-a ajutat pe fete să înțeleagă că nu este bine cum au procedat.

„Dragi telespectatori, fetele noastre care au venit aici să-și caute iubirea, după gală, au găsit de cuviință să se certe. Nu a fost o ceartă banală, una cu țipețe, amenințări. Poate vă întrebați de ce sunt doar cinci fete în casă. Am preferat ca pe celelalte două fete (n. red, Alexandra și Adriana) să le ținem la distanță ca să fim siguri că nu vor exista altercații și la hotel. Cel mai bine ar trebui să o întrebăm pe Andrada, care a fost una dintre protagoniste”, a declarat prezentatoarea emisiunii.

În timp ce Alexandra și Adriana erau într-o altă cameră, Andrada a povestit ce s-a întâmplat mai exact între ele și ce a provocat o asemenea ceartă.

„Acum câteva zile am avut o discuție cu Mona și am întrebat-o de ce nu vine să stea cu mine. S-a băgat repede ea și mi-a zis că sunt fake. Greșeala mea este că nu am clarificat cu ea și am lăsat să treacă timp. În gală, de aceea nu am apărat-o. Când eram în mașină, ea m-a întrebat de ce nu i-am zis în afara emisiunii. Nu mi s-a părut corect având în vedere că ea mi-a zis în emisiune”, a declarat Andrada.

În imaginile de mai jos se vede clar cum fetele și-au împărțit și câteva lovituri, nu doar injurii.

(sursa video - Reea si Tina)