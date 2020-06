In articol:

Jador și Mario Fresh au fost agresați de mai multți indivizi duminică dimineața, la orele 4:30. Cei doi artiști se pregăteau să plece din club când mai mult indivizi s-au năpustit asupra lor. De față era și Alexia Eram. Se pare, însă, că scandalul a pornit de la Jador și că Mario Fresh a fost prins la mijloc doar pentru că a încercat să intervină între el și unul dintre agresori, relatează Cancan.

În imaginile surprinse la fața locului se vede cum Jador eset extrem de agitat, iar Mario Fresh îl „împinge” de la spate pentru a pleca de acolo. Unul dintre indivizi vine spre Jador, iar Mario încearcă să se bage între ei, în timp ce manelistul dă primul pumn.

Jador, primele declarații după bătaia în care el și Mario Fresh au fost implicați

Într-un dialog cu reporterul WOWbiz, Jador s-a declarat dezamăgit de evenimentele care au avut loc și de atitudinea bătăușilor. Jador cere, de asemenea, mai mult respect pentru artiștii din România. Experiența pentru Jador a fost cu atât mai neplăcută cu cât el se afla, în acel moment, cu fosta și, pare-se, actuala iubită.

„Este foarte trist cum sunt tratați artiștii în România! În momentele în care vor sa se bucure de viata lor privata, ei au parte de oameni cu fel de fel de frustrări care își manifesta neputință lor pe altcineva. Cel mai grav însă nu mi se pare faptul ca am luat un pumn, cel mai urat a fost ca totul s-a întâmplat în fata persoanelor care te iubesc, fiindcă eu întreaga seara, am făcut poze, am vorbit și i-am tratat cu respect pe mulți din club, fanii mei, cei care îmi apreciază muzica. Culmea, nici nu am făcut nimic sa se ajunga aici, nici nu ii cunoșteam pe cei care ne-au agresat... Va dati seama, asa, dintr-o data, în parcare, sa vina niște necunoscuți sa te atace din senin... este dureros și dur”, a declarat Jador în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.