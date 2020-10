Antonia și Alex Velea [Sursa foto: Cancan]

Antonia are trei copii, doi cu Alex Velea, actualul ei partener de viață, și unul cu fostul soț, Vincenzo Castellano. Eeste o mamă tânără, frumoasă și care a declarat de câteva ori în ultimii ani că nu-și mai dorește încă un copil și că Maya, Akim și Dominic sunt deocamdată destul. În pandemie, însă, lucrurile par să se fi schimbat, pentru că frumoasa artistă și tatăl fiilor ei au făcut câteva postări care au de bănuit.

În urmă cu o săpătmână și jumătate, Alex Velea a publicat pe pagina lui de Instagram un emoji cu o femeie gravidă, fără a da mai multe detalii. Și, de parcă asta n u îi făcuse de ja pe fani să creadă că Antonia așteaptă al patrulea copil, a făcut și ea o afirmație controversată. „It's so beautiful when you don't put effort into it” („E atât de frumos atunci când nu depui efort”), a scris frumoasa vedetă, întărind ideea că este posibil să-și mărească familia.

Cum au fost surprinși Antonia și Alex Velea

Antonia și Alex Velea au fost surprinși de paparazzi în timp ce se aflau la un restuarant din Capitală. Cei doi artiști erau însoțiți de fiii lor, Akim și Dominic, însă cea care a atras toate privirile a fost chiar frumoasa artistă.

Cântăreața era îmbrăcată cu salopetă neagră și mulată, care îi scotea burtica în evidență. Și, având în vedere că frumoasa mămică este o peroană destul de activă, puțini sunt cei care cred că ea pur și simplu s-a îngrășat puțin în pandemie.

Întrebată dacă aștepată un copil, Antonia a preferat să ofere un răspuns vag. ”Da? Nu? Poate?”, a scris ea pe rețelele de socializare, stârnin și mai mult interesul fanilor.

