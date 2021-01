Primele imagini cu concurenții Survivor în Dominicană! Surpriză în echipa Faimoșilor, s-a alăturat o concurentă nouă FOTO

Emotii uriase pentru cei 12 Faimosi si 12 Razboinici care au dat curs celei mai mari provocari, participarea la „Survivor Romania”, reality-ul care va putea fi urmarit, in curand, la Kanal D!

Concurentii si-au luat la revedere de la familii, prieteni si s-au imbarcat plini de speranta in aeronava care i-a dus in indepartata insula ce le va fi „casa” in perioada urmatoare. Fie ca si-au imbratisat parintii, prietenii sau copiii, cu totii si-au promis sa revina acasa „imbogatiti” cu o experienta extraordinara, cu prietenii legate pe viata si cu trofeul „Survivor Romania ” in brate. Aeroportul a rasunat de strigatele Faimosilor si ale Raboinicilor, care si-au intrat deja in rolurile de luptatori.

Concurentii „Survivor Romania" in Dominicana

Concurentii „Survivor Romania” in Dominicana

Pe cat de spectaculoase si exotice sunt locurile in care au ajuns, pe atat de imprevizibile vor fi provocarile ce ii asteapta pe curajosii concurenti ai celui de-al doilea sezon „Survivor Romania”. Adevarat experiment social, acest reality revolutionar le va pune la incercare concurentilor inventivitatea, forta fizica, rezistenta psihica si puterea de adaptare la conditii extreme, departe de tehnologie si de protectia familiei. Faimosii si Razboinicii vor fi nevoiti sa-si construiasca singuri adapost, sa isi procure hrana sau sa o castige prin evolutiile lor pe traseele din Dominicana.

Elena Marin, concurenta Survivor

Elena Marin, o noua concurenta in echipa Faimosilor

O schimbare a avut loc in echipa Faimosilor, Ana Porgras a fost inlocuita, din motive medicale, de Elena Marin, dansatoare, coregraf, fosta gimnasta, cunoscuta publicului larg prin rolul de asistenta TV in show-ul „Rai da’ buni”. Elena Marin a aparut intr-o serie de videoclipuri ale unor artisti celebri (Anda Adam, Dan Balan, Connect-R), si a cochetat si cu actoria, in seriale precum „Secretul Mariei”, „Burlacii”, „Spitalul de Urgenta”.

Asadar, echipa Faimosilor este formata din Costi Ionita, Catalin Morosanu, Cosmin Stanciu, Alexandra Stan, Amna, Roxana Nemes, Culita Sterp, Zannidache, Elena Marin, Jador, Majda si Simona Hapciuc.

Lor li se vor opune in competitie razboinicii Marilena Cuciurean, Giorgiana-Elena Lupu, Roxana Georgiana Ghita, Maria Hingu, Szdonia Szasz, Andreea Mosneagu, Alin Salajean, Albert Oprea, Sorin Puscasu, Lucian Barbu, Mariano Starlin Belen Medina si Musty Camara.

„Survivor România” este un format internațional de succes, produs de Acun Medya, care pune la încercare vedete și personalități încă necunoscute publicului larg și le testează inteligența, inventivitatea, forța fizică, rezistența psihică și puterea de adaptare la condiții extreme, departe de confortul familiei și de tehnologie.