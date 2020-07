In articol:

Ella de la Puterea Dragostei s-a întâlnit seara trecută cu Bogdan Mocanu, în centrul vechi al capitalei. Cei doi au stat puțin de vorbă, iar fanii i-au fotografiat și-au publicat pozele cu ei doi. Andra le-a văzut și după cum spune ea, a fost picătura care a umplut paharul. Fosta concurentă a emisiunii Puterea Dragostei este foc și pară pe Ella, căreia i-a trimis câteva mesaje, noaptea trecută. De altfel, Andra recunoaște că atunci când se va întâlni cu Ella îi va spune clar și răspicat ce crede despre ea. Se pare că, Andra a avut o problemă cu Ella încă din timpul competiției.

”Eu i-am zis Ellei ce-am avut de zis pentru că eu mai de mai mult timp aveam ceva cu ea. Eu am avut si-n emisiune ceva. Acum dacă e să mă văd cu ea, îi spun eu ei. În schimb între mine si Bogdan nu a fost doar chestia cu Ella”, a spus Andra.

Primele imagini cu Ella, după întâlnirea cu Mocanu

Bogdan a ținut să clarifice situația și a explicat cum s-a întâlnit cu concurenta de la Puterea Dragostei.

”Aseară, am ieșit cu un prieten, și-am fost în Centrul Vechi și când să plecăm am văzut-o pe Ella în spate. A venit Ella, ne-am salutat, ea a rămas cu prietenii ei, eu cu ai mei. Nu am mers nici 10 secunde în același rând. În spate erau niște copii care făcuseră poze cu mine și cu Ella. Am plecat și oamenii ne-au făcut poze din spate. Ella, super simțită, când am ajuns acasă mi-a zis: vezi că, vorbește cu Andra și spune-i că ne-am întâlnit, în caz că apar poze. Am ajuns acasă, am văzute poze etichetate, ca mai apoi să mă trezesc că Andra mă blochează din nou. N-am crezut că există așa ceva”, a povestit Mocanu.

Între timp, pe Instagram au apărut și alte imagini cu Ella, de seara trecută.