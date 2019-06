Considerată la începutul anilor 2000, una dintre cele mai frumoase blonde din showbiz după ce a cunoscut celebritatea în calitate de componentă a trupei ASIA, Ianna Novac a iubit, culmea, întotdeauna doar un singur bărbat, tenorul Octavian Dobrotă, cel care i-a fost și profesor de canto la Dinu Lipatti!

Ianna s-a îndrăgostit iremediabil de Octavian la vârsta de 18 ani, iar viața ei alături de artist a urmat un drum firesc. Artista s-a căsătorit cu bărbatul în 2004 și, în 2013, i-a dăruit acestuia o fetiță, pe nume Erika Maria, de care este foarte mândră. ”Fata mea îmi pupă burtica încontinuu și mă întreabă când vin cu bebe acasă”, a dezvăluit artista în cadrul unei emisiuni.

Ianna este gravidă din nou! Cum arată vedeta însărcinată în șase luni

Acum, Ianna este gravidă din nou, dar, de data aceasta, va avea un moștenitor. ”Sunt foarte fericită! Nu am vrut să fac nimic public decât în momentul în care am fost sigură că bebelușul meu este în regulă. Numele băiatului nostru era stabilit de acum 12 ani. Am zis că ne dorim un băiețel pe care să îl cheme Alexandru și o fetiță pe care să o cheme Erika. Suntem în al nouălea cer”, a fost primul lucru pe care l-a spus cântăreața în presă. Prezentă la un eveniment monden însă, blonda a încercat să-și ascundă sarcina de șase luni cu ajutorul unei rochițe albe, largi, dar fără succes. Burtica se observa, iar ea radia de fericire.