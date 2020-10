Primele imagini cu iubitul lui Emily Burghelea. Cum arată Andrei, cel care i-a furat inima fostei asistente TV

iubitul lui Emily Burghelea [Sursa foto: Instagram]

In articol:

Emily Burghelea a fost cerută în căsătorie, ieri, de iubitul ei misterios! Fosta asistentă TV a spus cel mai frumos DA din viața ei, în fața tuturor telespectatorilor, în cadrul emisiunii Teo Show. Cuprinsă de emoție, fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” abia și-a găsit cuvintele să-și declare iubirea față de Andrei. Tot internetul se întreabă cine este iubitul misterios al fostei asistente TV, pentru că acesta a „s-a deghizat” cât a putut de bine. Emily a recunoscut faptul că Andrei nu este atras de social media și nu-și dorește să apară. Așadar, logodnicul blondinei a purtat masca de protecție, o pălărie și ochelari negri, astfel că nimeni nu l-a putut recunoaște și a fost confundat și cu Whats Up, fapt ce i-a amuzat teribil pe cei doi îndrăgostiți.

Citeste si: Iubitul lui Emily Burghelea rupe tăcerea, după ce fanii s-au întrebat cine se ascunde sub mască: "S-a prins lumea că sunt..."

Citeste si: Emily Burghelea și logodnicul ei s-au despărțit, după ce l-a văzut cu altă femeie: „Mașina lui parcată în față și, lângă mașină, era o femeie brunetă, cu părul lung”

Citeste si: Livian de la Puterea dragostei, mesaj tăios pentru Bianca: „ Nu ai cum să o faci femeie ușoară pe Nicoleta” - evz.ro

Citeste si: Carantină totală în România? Ce spune Raed Arafat - bzi.ro

În urmă cu câteva luni bune, CANCAN i-a surprins pe cei doi amorezi împreună, imediat după ce Emily Burghelea a ales să plece de la emisiunea unde era asistentă TV. Astfel, frumoasa blondină și Andrei erau surprinși, în urmă cu ceva timp, pe străzile din București, de către paparazzi de la CANCAN. Emily a fost surprinsă nemachiată, îmbrăcată într-o ținută cât mai lejeră alături de celebrul ei iubit, Andrei, care a cerut-o, ieri, în căsătorie. (Vezi mai multe imagini cu tânărul misterios AICI)

Emily Burghelea si Andrei

Emily Burghelea, prima reacție după ce a fost cerută în căsătorie

Emily Burghelea a fost cuprinsă de emoție, după ce a fost cerută în căsătorie de bărbatul care o face fericită. Vedeta a postat un mesaj emoționant pe pagina ei de Instagram, unde anunță că urmează și un vlog interesant.

„Si da.... am zis DA! 💍 Urmeaza vlog pe youtube cu toate detaliile. Inca sunt in stare de soc. Nu ma asteptam NICIODATA sa intre in DIRECT. A fost fantastic. A organizat totul extrem de bine. Mi-a luat cel mai frumos inel, mi-a facut cea mai frumoasa surpriza... iar eu.... Eu i-am facut instagram, cu sau fara voia lui. 🤷🏼‍♀️ Mi-a zis ca o sa ma filmeze in cele mai DUBIOASE ipostaze. Am zis ca glumeste. Nu glumea. Suntem la restaurant si in 30 de minute a pus 10 story-uri cu mine. Oare o sa regret asta mai tarziu?! 😅 Nu stiu... dar... ce stiu sigur este ca nu voi regreta ca am zis DA. Te iubesc mult, bai! ❤️💍”, a declarat Emily Burghelea pe pagina ei de Instagram.

Sursă foto - CANCAN