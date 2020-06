In articol:

Lavinia Pîrva a ieșit din perioada de izolare cu silicoane noi. Soția lui Ștefan Bănică Jr a anunțat în urmă cu câteva luni că a apelat la chirurgia estetică pentru a avea bustul dorit. Așa că, acum, se afișează mândră cu noii ei sâni siliconați. Atât de mândră, încât nici nu poartă sutien!

Zilele trecute, Lavinia Pîrva a fost surprinsă de paparazii când ieșea de la o clinică privată. Nu știm cu ce treabă ajunsese acolo soția lui Ștefan Bănică, însoțită de o persoană, dar ceea ce a atras atenția paparazzilor au fost noii sâni ai artistei.

Citeste si: Lavinia Pârva l-a părăsit pe un fotbalist celebru pentru a se combina cu Ștefan Bănică Jr: „Am scăpat din vedere că am un iubit. Altele erau priorităţile”

Lavinia Pîrva și-a pus silicoane! Înainte de a naște s-a îngrășat cu 20 kilograme

Lavinia Pîrva a devenit mamă în urmă cu un an. Iar dacă înainte de a naște, mulți erau de-a dreptul șocați de cum arăta Lavinia Pîrva și nu-și puteau închipui că va ajunge din nou la silueta de dinainte de a rămâne gravidă, ei bine, soția lui Ștefan Bănică Jr le-a dat peste nas tuturor celeor care comentau.

Citeste si: Lavinia Pîrva a vorbit despre agresivitatea lui Ștefan Bănică Jr.: „Este foarte greu!”

Nu doar că a reușit să scape de mai bine de 20 kilograme în timp record, dar, în urmă cu câteva luni, Lavinia Pîrva și-a pus și silicoane, așa că acum arată chiar mai bine decât înainte de a deveni mamă!

Citeste si: Lavinia Pîrva, adevărul despre operațiile estetice: „La indicațiile specialistului, am făcut o remodelare...”

Dacă, inițial au fost doar zvonuri legate de faptul că Lavinia Pîrva și-ar fi pus silicoane, ei bine, soția lui Ștefan Bănică a confirmat intervenția, a mulțumit doctorului și a postat pe Instagram și o imagine cu noul său bust.

”El este omul care mi-a câștigat toată încrederea atunci când am simțit nevoia să recurg la o intervenție estetică a bustului. Mulțumesc pentru profesionalism, dăruire și siguranță!”, a scris Lavinia Pîrva pe Instagram, după ce a publicat mai multe InstaStory-uri din clinica medicului pe mâinile căruia s-a lăsat.

Lavinia Pîrva, despre intervențiile estetice ”Îmi place să mă văd frumoasă”

Analizată de fani de mult timp, Lavinia Pîrva a vorbit de fiecare data de intervențiile sale estetice. ”În primul rând, nu mi-am făcut și nu am nicio operație estetică! Când va fi nevoie și medicul specialist va considera că trebuie, poate o voi face! Însă, pentru moment, sunt într-un program de remodelare și rejuvenare facială+corporală, minim invazive! Nu am ascuns acest fapt, le-am făcut publice de fiecare dată! În al 2-lea rând, menționez că, tot la indicațiile specialistului, am făcut o remodelare și hidratare de buze, de care sunt foarte mulțumită! Procedura este minim invazivă, cu rezultate foarte frumoase!

Sunt femeie, îmi iubesc corpul și iubesc frumusețea! Consider că a avea grijă de tine este un simț pe care orice femeie ar trebui să îl dețină! Îmi place să mă văd frumoasă și îmi place ca lumea să vadă același lucru!”, a scris Lavinia Pârva pe contul ei de Instagram, în urmă cu ceva timp, înainte de operația la sâni.