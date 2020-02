Veste bombă în showbiz! În urmă cu două zile, Lili Sandu a anunțat că va deveni mamă. După ce a afișat o burtică ce ar fi putut da de bănuit, vedeta a confirmat că este însărcinată și chiar a dorit să dea mai multe detalii în acest sens. (Citeste si: Lili Sandu este însărcinată în patru luni! Primele declarații: „Nu a fost deloc ușor”)

Cum a anunțat Lili Sandu că este gravidă

Lili Sandu a împărtășit vestea că este însărcinată pe pagina ei de Instagram, așa cum fac vedetele în general, atunci când vor să spună noutăți din viața lor.

”Ziua de 15 dec 2019 ora 5.30 avea să îmi schimbe viața pentru totdeauna! Atunci am aflat ca în câteva luni voi cunoaște fericirea suprema, aceea de a-mi ține copilașul în brațe”, a scris fosta prezentatoare TV în dreptului unui filmuleț emoționant care a fost vizualizat de mai bine de 20.000 de fani. Mai mult, ea a confirmat vestea și în cadrul unei emisiuni de televiziune, semn că este foarte fericită în această perioadă. ”Este într-adevăr un miracol pentru că drumul nu a fost ușor. Când am văzut la ecograf bebelușul, am simțit atât de multă fericire încât m-am gândit, Doamne, în momentul în care îl voi ține în brațe oare cum mă voi simți”, a spus Lili Sandu, în cadrul unei emisiuni de televiziune!

Lili Sandu a apărut prima dată în public de când este gravidă! Ce a luat vedeta de la o farmacie

Acum, avem și imaginile care confirmă știrea. Lili Sandu a apărut prima dată în public de când este gravidă! Paparazzii WOWbiz.ro au surprins-o pe divă, în urmă cu puțin timp, în apropierea unui centru comercial! Îmbrăcată casual, cu doar câteva kilograme în plus și cu o burtică abia vizibilă, Lili a încercat să treacă neobservată, a intrat în incinta compplexului, a mers la o farmacie, de unde și-a achiziționat, cel mai probabil, niște vitamine necesare în sarcină, apoi, a plecat spre casă, fără să se uite prea mult în jur.