Loredana Chivu a ieșit la shopping

Loredana Chivu a ieșit din convalescență și s-a răcorit cu câteva hăinuțe de brand de la un cunoscut centru comercial din Capitală. Un cititor WOWbiz.ro a trimis pe adresa redacției câteva fotografii care o arată pe divă achiziționându-ți câteva obiecte vestimentare deloc ieftine.

Loredana Chivu a avut dureri atât de mari încât nu putea nici să respire

In articol:

Loredana Chivu tocmai a trecut printr-o perioadă extrem de complicată din punct de vedere al sănătății. Ea a ajuns la spital acuzând dureri groaznice în zona spatelui și a aflat acolo că suferă de pietre la rinichi, iar acest lucru îi cauzează o suferință extremă.

Loredana Chivu, pozată în magazin

„Acolo mi s-a dat și diagnosticul. Am pietre la rinichi și o piatră s-a deplasat din zona rinichiului și astfel mi-a provocat durerile acelea insuportabile care-mi tăiau respirația. Am ajuns acolo, au început toate investigațiile posibile, mi-au făcut toate perfuziile ca să mă lase durerea”, a povestit Loredana Chivu la un post de televiziune.

Loredana Chivu a ajuns la urgență

Inițial, Loredana a crezut că este o simplă durere și că va fi suficient să ia un calmant pentru a trece peste acest episod, însă ulterior și-a dat seama că va trebui să meargă la medic pentru a scăpa de suferință.

Citeste si: Cu ce bărbat a fost surprinsă Bianca de la Puterea dragostei, după ce s-a despărțit de Livian - evz.ro

oredana Chivu a probat mai multe haine

„Totul a început în urmă cu două zile când am simțit o puternică durere în spate, în dreapta, dar a fost ceva trecător, am luat un calmant și a trecut. Ieri, în timp ce mă aflam la coafor, a revenit durerea, mult mai puternică, de fapt, insuportabilă, și m-am speriat foarte rău, mi-am dat seama că am o problemă gravă și am luat hotărârea de a merge la urgență”, a mai spus Chivu.

Shoppingul, cel mai bun antidot

Deși nu și-a revenit complet, Loredana n-a putut să stea prea mult timp lipită de pat, așa că și-a luat o prietenă și a ieșit la mall, acolo unde și-a achiziționat câteva obiecte vestimentare, evident, de brand. Asta după ce, timp de minute bune, ea a probat câteva lucruri pe care și le dorea. Fosta asistentă TV părea destul de în formă, dovadă a faptului că cel mai bun antidot la problemele femeilor îl reprezintă shoppingul.

Citeste si: Sonia Ferrari, concurenta-transsexual de la ”Chefi la cuțite” este nepoata lui Nicolae Guță! Imagini fierbinți după operațiile de 50.000 euro! EXCLUSIV

Citeste si: Loredana Chivu, semn obscen în văzul tuturor! Cum s-a fotografiat fosta asistentă de televiziune

Fericită că a găsit tot ce și-a dorit, Loredana Chivu și-a rugat amica să-i facă o fotografie, în parcarea complexului comercial, pe care ulterior a postat-o pe contul ei de socializare, cadou pentru fanii ei.