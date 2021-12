Primele imagini cu părinții lui Ion Șmecherul. Cei doi suferă enorm după ce și-au pierdut băiatul

In articol:

Ei sunt părinții lui Ion Șmecherul! Au apărut în mediul online primele imagini cu aceștia, după moartea băiatului lor. Ion Șmecherul s-a stins din viață, din cauza alcoolului, după cum au dezvăluit chiar frații Sterp, cei care i-au fost alături mereu și l-au ajutat să-și construiască o casă. Bărbatul a fost plâns atât de familia lui, cât și de Culiță, Iancu, Ileana și Geta Sterp.

Avea doar 34 de ani când s-a stins din viață. Deși părea mult mai în vârstă, pentru că greutățile și-au pus amprenta asupra fizicului său, Ion Mocanu, pe numele său real nu avea deloc o vârstă înaintată.

După înmormântarea bărbatului au apărut și primele imagini cu părinții lui Ion Șmecherul. Aceștia suferă foarte multă după pierderea băiatului lor.

Mama lui Ion Șmecherul [Sursa foto: Captură Video]

Tatăl lui Ion Șmecherul [Sursa foto: Captură Video]

Iancu Sterp a dat vestea cea tristă

Vestea despre moartea bărbatului de care au avut grijă în ultima vreme a fost dată de Iancu Sterp. „Anul trecut pe vremea asta eram bucuroși cu toții, deoarece îi ridicasem casa lui Ion, iar el era cel mai fericit deoarece pentru prima dată avea propria lui locuință. Cu durere în suflet vă anunț că omul care era mereu plin de viață, haios și ne făcea să zâmbim, Ion șmecherul, a încetat din viață! Vestea proastă am primit-o chiar acum și voiam sa o împărtășesc și cu voi deoarece știu cât de mult îl iubeați. Dumnezeu să-l odihnească în pace! O să ne lipsească Ion al nostru!”, a scris Iancu Sterp.

Ion Șmecherul [Sursa foto: Captură Video]

Culiță a avut și el o reacție pe pagina sa de socializare. Acesta a spus că Ion Șmecheru' a murit din cauza alcoolului și chiar a tras un semnal de alarmă pentru fanii săi.

„ Băutura nu e bună fraților, noi tot timpul i-am spus să o lase mai moale și am vrut sa îl aducem pe drumul cel bun, dar e foarte greu cand ești dependent. El de o luna de zile era in concediu si a cam băut in fiecare zi, astazi a intrat in coma alcoolica si din păcate nu s-a mai trezit, i-a cedat organismul!”, a scris Culiță Sterp pe pagina sa de socializare.