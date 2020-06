In articol:

Până acum sigură pe felul în care arată, Roxana de la ”Puterea Dragostei” a decis să își facă câteva îmbunătățiri estetice la nivelul bustului pe care îl considera prea mic, așa că și-a pus o perehe de implanturi de siclicon care ies în evidență.

Zilele trecute, după ce o mare parte din perioada de recuperare de după operația prin care și-a pus implanturile cu silicon a trecut, Roxana de la ”Puterea Dragostei” și-a arătat formele pe conturile ei de socializare. Dar nu într-o bustieră, așa cum își obișnuise fanii, ci în ipostaze mult, mult mai fierbinți. Mai exact, Roxana de la ”Puterea Dragostei” s-a filmat în toată splendoarea ei, purtând un sutien vizibil prea mic pentru implanturile cu silicon pe care și le-a făcut, șatena care a făcut senzație în emisiunea prezentată de Andreea Mantea fiind, la modul evident, mai mult decât fericită cu noile forme și noul decolteu pe care îl poate etala în plină vară.

”Astăzi a fost cea mai specială și minunata zi din viața mea! Nu credeam ca o să iasă atât de bine aceasta operație! Astăzi am sânii atât de frumoși și cu un aspect atât de perfect”, a fost declarația care a inflamat spiritele pe conturile de socializare ale Roxanei de la ”Puterea Dragostei”, mulți înghesuindu-se să vadă ”minunea” de decolteu pe care îl anunță focoasa fostă concurentă a emisiunii moderate de Andreea Mantea care, acum, se iubește cu controversatul Alex Turcu.

Roxana de la ”Puterea Dragostei” a făcut videochat

Îmbrăcată complet în alb, Roxana de la ”Puterea Dragostei” a făcut, o perioadă, show în fața camerelor de luat vederi, momentul cu pricina fiind însă unul de tristă amintire pentru focoasa concurentă a emisiunii. ”S-a întâmplat că, în urmă cu câțiva ani, Roxana a făcut o chestie pe care o fac foarte multe fete și... mulți băieți. Au apărut niște poze (cu Roxana, n. red.) mai puțin decente, +18... Eu vreau să vă spun ceva! Măcar dacă făceam bani... Și nu am făcut... Să nu faceți asta, pentru că este o prostie.

Nici nu știam ce trebuie să fac... Și vreau să vă mai spunc eva! Să învățați din greșelile voastre și să nu le repetați. Și, mai ales, să aveți grijă ce faceți în prezent, pentru că poate o să vă dăuneze în viitor. Sincer! Nu îmi pare rău cu ceea ce am făcut, ideea e că este bine că am făcut-o, că am făcut o greșeală, ca să pot învăța pe viitor, să nu o mai repet. (...) Asta e, fiecare avem câte ceva în trecut...”, explică Roxana de la ”Puterea Dragostei”.