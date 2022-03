Primele imagini de la a doua rundă de discuții dintre Rusia și Ucraina! Negocierile au început deja

In articol:

A doua rundă de discuții are loc în a opta zi de război

Luni, 28 februarie, a avut loc prima rundă de negocieri pentru pace, iar discuțiile dintre oficialii ruși și ucraineni au durat cinci ore, însă întâlnirea nu s-a concluzionat în niciun fel.

Așadar, astăzi, 3 martie, delegațiile ruse și ucrainene se întâlnesc, din nou, la masa negocierilor pentru a discuta aspecte ce vor duce la oprirea conflictului dintre cele două țări care, în prezent, se află într-un război.

Așadar, de dimineață, consilierul lui Volodimir Zelenski, Mihailor Podoliak, a postat pe pagina personală de Twitter un mesaj în care anunța că delegația ucraineană se îndreaptă cu elicopterul către locul unde va avea loc noua rundă de negocieri pentru pace, respectiv în Belarus.

Au trecut opt zile de când Rusia a atacat Ucraina, iar pe data de 28 februarie a avut loc prima rundă de negocieri, însă aceasta s-a finalizat fără o decizie concretă. Așadar, astăzi, 3 martie, reprezentanții celor două țări se întâlnesc, din nou, pentru a negocia.

Potrivit agenției de știri TASS, discuțiile au loc regiunea Brest din Belarus, așa cum era planificat. De asemenea, șeful delegației ruse, Vladimir Medinsky, a declarat că propunerile Federației Ruse către Ucraina includ aspecte umanitare, politice și militaro-tehnice.

„Delegația rusă are propunerile grupate în trei pachete. Se referă la aspectul militar-tehnic, umanitar, internațional și politic”, a spus Vladimir Medinsky.

De precizat este că, delegația ucraineană a ajuns cu elicopterul în Belarus, iar recent, au apărut și imagini din sala care găzduiește negocierile dintre reprezentanții celor două țări, acestea fiind făcute publice pe Twitter de Ministerul de Externe al Belarusului.

Delegațiile ruse și ucrainene [Sursa foto: Captură Video]

Ministerul de Externe al Belarusului a distribuit câteva fotografii pe pagina oficială de Twitter, precizând că negocierile dintre cele două țări au început deja. Imaginile publicate pe internet îi suprind pe reprezentanții Rusiei și Ucrainei la masa negocierilor, acolo unde vor dezbate aspectele care vor aduce, din nou, pacea.

